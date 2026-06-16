В Казахстане находится официальный ресурс.

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Можно выбрать только активные точки. Следует подчеркнуть, что на карте есть доступные фильтры по лотереям. Вы будете проинформированы об этом с помощью смс-кода на телефон — указанный при регистрации. Билет можно оплатить через смс (услуга доступна для абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2). В выпадающем меню на левой стороне находится список всех доступных развлечений под брендом «Столото».