Hai mai visto Alice Pavarotti? Quanti anni ha e com’è diventata oggi la figlia del grande tenore

Portare un cognome del genere non è affatto semplice, ma Alice Pavarotti sembra riuscirci: tutti i dettagli sulla ragazza.

Lo storico tenore italiano, Luciano Pavarotti, ci ha lasciati nel lontano 2007. Nonostante siano trascorso quasi vent’anni da quel terribile giorno, nessuno dimentica il suo talento e la sua maestosità.

La voce di Pavarotti ha fatto viaggiare e sognare milioni di persone, in ogni angolo del mondo. La sua eredità, però, non solamente limitata al mondo della musica.

Il tenore italiano, infatti, ha lasciato quattro figlie. Tre di queste sono nate dal suo primo matrimonio con Adua Veroni, mentre l’ultima è venuta alla luce da un altro matrimonio

Stiamo parlando di Alice Pavarotti, figlia del tenore e di Nicoletta Mantovani. Ecco come sarebbe diventata quella piccola bambina, oggi.

Luciano Pavarotti e il successo internazionale

Nascere e crescere con un’eredità del genere non deve essere stato affatto semplice per Alice. In fondo, così come le sue sorelle, la ragazza si è ritrovata catapultata in un mondo fatto di lustrini e paillettes, palcoscenici importanti e premi incredibili. Luciano Pavarotti può vantare una carriera inimitabile, grazie alla sua voce e al talento cristallino. Per anni, è stato il punto fermo della musica lirica. Tutti conoscevano e conoscono ancora il suo nome, e tutti si emozionano nel sentire una sua canzone.

Essere figlia di un personaggio del genere, dunque, non può che essere una grandissima soddisfazione, un onore. Da quando Luciano è scomparso, tutti si chiedono che fine abbiano fatto i suoi tre gioielli. Nonostante la fama del padre, loro rimangono più in disparte e vivono un po’ meno sotto ai riflettori. In particolare, però, l’attenzione è rivolta ad Alice, l’ultima delle figlie del tenero, nata da un’altra storia d’amore.

Chi è Alice Pavarotti

Prima di passare a miglior vita, Luciano Pavarotti è stato protagonista di diversi gossip, per via del suo matrimonio con Nicoletta Mantovani, una ragazza di trentaquattro anni più giovane di lui. Dalla loro unione, nasce Alice. Era il 13 gennaio 2003, quando la ragazza venne alla luce. Dopo soli quattro anni, il tenore scomparve, lasciando un vuoto incredibile nella vita dei suoi cari.

Oggi, Alice ha ventidue anni e frequenta l’università a Bologna, dove studia Sviluppo e cooperazione internazionale. Non è amante dei riflettori e non vive il mondo dello spettacolo con quell’entusiasmo con il quale lo viveva il padre, nato per stare sul palco. La ragazza somiglia tantissimo a sua mamma Nicoletta, è alta, con i capelli castano chiaro e ha un sorrido contagioso, come quello di papà Luciano. Durante il concerto in suo onore per il 14° anniversario della sua morte, Alice ci ha tenuto a sottolineare che, dopo tanti anni da spettatrice, ha desiderato prendere parte all’evento, in prima persona.