Conosci Giacomo Celentano? Quanti anni ha e cosa fa nella vita il figlio di Adriano

Quasi nessuno conosce il figlio del grande artista Adriano Celentano: la figura di Giacomo non si svela facilmente.

Adriano Celentano vanta una carriera costernata di successi, di premi e di riconoscimenti. Cantante, cantautore e attore, il cosiddetto molleggiato è una delle figure più memorabili del mondo dello spettacolo.

Era il 1963 quando, sul set di Uno strano tipo, incontra quella che sarebbe stato l’amore più grande della sua vita. Ovviamente, parliamo di Claudia Mori, un’attrice poco conosciuta, a quei tempi.

Oggi, la coppia resiste ancora, dopo più di sessant’anni di matrimonio, nonostante le crisi e i periodi bui. Il loro amore, inoltre, ha dato la vita a tre splendidi figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Mentre le due donne sono più conosciute, il maschietto del trio resta più nell’ombra.

Scopriamo chi è davvero Giacomo Celentano, quanti anni ha oggi l’uomo e cosa fa nella vita.

Giacomo Celentano: tra vita privata e amore

Prima di scoprire qual è la professione di Giacomo e quanti anni ha l’uomo, occorre sapere che il figlio del molleggiato ha trovato un rifugio nella fede cristiana, che lo ha aiutato in momenti difficili, come quello in cui la depressione aveva preso il sopravvento sulla sua vita e gli aveva causato anche molti malesseri fisici. Per via di questa patologia, il figlio di Celentano aveva iniziato ad avere anche problemi respiratori, ma grazie alla regione ha trovato la forza di rialzarsi e andare avanti.

A tendergli una mano è stata anche Katia, con la quale è stato amico per un anno, per poi fidanzarsi e pronunciare un voto di castità fino al matrimonio. Con lei, è riuscito a costruire una famiglia di cui va fiero e nella quale trova conforto. La nascita del piccolo Samuele, poi, è stata la ciliegina sulla torta. Ma, per quanto riguarda la carriera, Giacomo avrà seguito le orme di papà Adriano oppure no?

La carriera di Giacomo Celentano

All’età di cinquant’otto anni, Giacomo Celentano può essere soddisfatto di tutti i traguardi raggiunti fino ad ora. L’unico figlio maschio di Adriano e Claudia avrebbe collezionato molte esperienze importanti, sia come autore che come musicista. Ha collaborato con Mario Lavezzi, ma anche con il padre stesso, per cui ha scritto Vento D’Estate. Nel 1997, poi, debutta con due brani d’ispirazione cristiana, quali L’eterno messaggio e Il Cantico di Zaccaria.

Nonostante le mode e le tendenze, Giacomo resta fedele alla religione e alle sue credenze. Non si lascia influenzare da ciò che ha attorno, ma si concentra sulla sua musica, lasciandosi guidare dalle parole che gli ispira Gesù. Anche se ha deciso di prendere un’altra strada, rispetto a quella del padre, Celentano junior vive comunque di musica e d’arte, come i suoi genitori.