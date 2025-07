Conosci l’ex marito di Sabrina Ferilli? Si chiama Andrea Perone e fu un grande amore dell’attrice

Scoprine di più sulla vita amorosa di Sabrina Ferilli: ecco chi è davvero Andrea Perone, l’ex marito dell’attrice romana.

Sabrina Ferilli, nonostante abbia superato i sessant’anni d’età, si mostra sempre in perfetta forma. La sua bellezza è senza tempo e il suo fascino incanta milioni di italiani.

Una bellezza come quella della Ferilli è difficile da dimenticare e, probabilmente, la donna avrà lasciato il segno in tutti gli uomini che sono passati nella sua vita.

I fan della showgirl ricorderanno il suo matrimonio con Andrea Perone, ma chi è davvero l’uomo? Scopriamone di più insieme.

La vita amorosa di Sabrina Ferilli

La bella romana, attualmente, è legata in matrimonio con Flavio Cattaneo, noto imprenditore italiano. Nel corso della sua vita, però, la Ferilli ha condiviso momenti importanti anche con altre persone che, ormai, non fanno più parte del suo presente. Nonostante questo, il passato non può essere cancellato e la showgirl non può certo dimenticare il matrimonio con Andrea Perone. Anche se non se ne parla più, questo è un nome che è stato importante per Sabrina e con il quale lei ha trascorso anni tutt’altro che semplici.

Oggi, però, la donna ha ritrovato il sorriso grazie a Flavio, è tornata a essere spensierata e allegra. Quando c’è lei, in un qualsiasi programma televisivo, l’aria che tira sa di festa e di divertimento. D’altronde, non è un caso che Maria De Filippi la voglia sempre al suo fianco, in Tu si que vales. Lo show del sabato sera, in onda in autunno, su Canale 5, è in grado di coinvolgere milioni di telespettatori, anche grazie alla presenza indispensabile di Sabrina, che rende tutto più avvincente. La sua personalità, forte e predominante, forse non è fatta per essere affiancata da tutti. Così, il suo matrimonio con Andrea Perone è finito in malo modo. Ma vediamo chi è Perone che come è entrato nella vita della showgirl romana.

Chi è Andrea Perone

Nel 1997, Sabrina Ferilli conosce Andrea Perone. La donna lavorava al Teatro Sistina, come attrice in una compagnia, mentre Perone era un fonico. Tra i due è stato un colpo di fulmine e la coppia, allora, aveva tutti gli occhi puntati addosso. Le loro foto finivano sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip e, nel 2003, Sabrina e Andrea convolarono a nozze, a Fiano Romano. Fuori dalla chiesa, i fan dell’attrice si sono riuniti per festeggiare il loro amore, un amore che, da lì a due anni, sarebbe finito in mille pezzi.

Dopo le prime voci su una possibile crisi e i rumors su una relazione extraconiugale di lui con una show girl, tutto si fece più chiaro quando vennero pubblicate delle foto che ritraevano Perone in compagnia di una giovane donna, a bordo di uno yatch. L’altra donna, stando alle voci del tempo, avrebbe dovuto essere Sara Varone, co-conduttrice di Buona Domenica. L’attrice romana scelse la via del silenzio e non commentò le notizie, ma decise di separarsi dal marito. Senza troppi commenti e sceneggiate, la Ferilli ha deciso di chiedere il divorzio e di mettere un punto a quella storia, tanto bella quanto deludente. Così, il fonico e l’attrice hanno troncato il matrimonio. Oggi, però, grazie a Flavio, Sabrina è tornata a sorridere e a riassaporare il vero amore.