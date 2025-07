Mutuo a tasso fisso: in questa città del Trentino Alto Adige c’è grande richiesta ma resta molto cara

Il mutuo spaventa, ma quello a tasso fisso rassicura: ecco com’è la situazione in Trentino Alto Adige, scoprila subito.

Acquistare una casa, al giorno d’oggi, non è affatto semplice. Purtroppo, specie in alcune parti d’Italia e del mondo, i prezzi sono alle stelle e non permettono affatto di pensare a un futuro, di fare dei progetti.

Alle volte, i sogni rimangono tali, ma altre volte, però, riescono ad avverarsi grazie al mutuo. Una parola così, ma così incisiva, che spaventa e terrorizza parecchie persone.

Fare un mutuo vuol dire essere in debito, per anno, con gli istituti di credito che ti consentono di avere del denaro in anticipo per concretizzare i tuoi desideri.

Ma, che differenza c’è tra mutuo a tasso fisso e mutuo a tasso variabile? E, soprattutto, qual è la situazione in Trentino Alto Adige?

Sicurezza o paura dell’incerto?

Probabilmente, la lotta tra tasso fisso e tasso variabile non avrà mai fine. Saranno sempre due le fazioni che si schiereranno, l’una contro l’altra, ognuna con le sue idee e i suoi ideali. La verità è che il tasso variabile spaventa, è qualcosa di incerto e di ignoto, che può cambiare da un momento all’altro. Il tasso fisso, invece, è sempre uguale, come dice la parola stessa e non riserva spiacevoli sorprese.

È vero anche, però, che, in alcuni casi, il mutuo a tasso variabile diventa più conveniente ma, nonostante questo, è sceso dal valore del 2,83% registrato a maggio al 2,62% attuale, con le migliori offerte che dal 2,40% sono passate al 2,26%. I finanziamenti a tasso fisso, invece, hanno subito un piccolo rialzo, con il TAN medio che si attesta attorno al 3,03%, mentre le soluzioni più convenienti passano dal 2,43% al 2,49%. Oltre i dati e le previsioni, però, il Trentino Alto Adige predilige ancora il tasso fisso.

Trentino Alto Adige e mutuo

Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, la maggior dei consumatori in Trentino-Alto Adige continua a preferire la sicurezza del tasso fisso, ma ancora non sono stati rilevati degli effetti visibili legati a questa scelta. Più della metà delle persone che ha richiesto un mutuo, qui, lo ha fatto per acquistare la prima casa, mentre il 7,3% lo ha fatto per l’acquisto della seconda casa e il 2,8% per la ristrutturazione. Come abbiamo già accennato all’inizio, concretizzare il sogno di avere un’abitazione propria non è affatto semplice, ma un mutuo è in grado di aiutare.

Per quanto riguarda il valore degli immobili, è stato avvertito un leggero calo dell’importo medio, nella regione, arrivando a circa 304.200 €. Diminuisce anche la durata media dei finanziamenti richiesti in Trentino-Alto Adige, che dai 24 anni e 4 mesi scende a 23 anni e 11 mesi. L’età dei richiedenti, poi, si attesta attorno ai 39 anni. La città più cara, tuttavia, è Bolzano, che viene considerata come la provincia in cui gli immobili sono più costosi di tutta la regione, con circa 363.300 €.