Ikea abbassa ancora il prezzo: ora il materasso top di gamma lo porti via con due spicci

Ikea batte tutte le aspettative e mette in vendita un prodotto unico a un prezzo da urlo: ecco quanto costa ora questo materasso.

Ikea, da sempre, è una catena amatissima, in Italia e nel mondo. Di origine svedese, questa azienda riesce ad accontentare i suoi clienti, puntando sul perfetto equilibrio tra qualità e prezzo.

Andare da Ikea vuol dire perdersi in migliaia di articoli per la nostra casa. Trascorrere la domenica tra i suoi corridoi, immaginando come poter arredare le varie stanze della nostra abitazione è qualcosa che accomuna un po’ tutti noi.

I prezzi competitivi, infatti, battono la concorrenza e attirano sempre più persone. Tra tutti i prodotti top di gamma, c’è questo materasso a pochi spicci, che darà una svolta al tuo riposo. Scopriamone di più insieme.

Dai un valore diverso al tuo sonno

Avere un materasso di qualità non ha nulla a che fare con le ultime tendenze e con le mode, ma riguarda solo ed esclusivamente la tua salute. Un supporto benefico, con cui migliorare il tuo letto, contribuirà a farti godere di un riposo ottimale. Innanzitutto, ne risentiranno, in maniera positiva, la schiena, la pressione sanguigna, ma anche la rigidità muscolare.

Ovviamente, migliorerà anche la qualità del tuo sonno, perché un materasso ben strutturato e adeguato permette un riposo più profondo e rigenerante. Ikea, per tua fortuna, mette a tua disposizione la possibilità di acquistare un materasso di 20 centimetri di altezza, con molle insacchettate e uno strato di schiuma, che serve a dare un maggiore comfort. Un tessuto morbido ed elasticizzato, che, grazie alle molle, garantisce una maggiore traspirabilità. Il prodotto arriverà direttamente a casa tua, qualora decidessi di acquistarlo online, arrotolato, così da essere trasportato con facilità. Sul materasso ci sono dieci anni di garanzia, perché Ikea è attenta ai bisogni dei suoi clienti. Ma, vediamo ora il prezzo assurdo di questo fantastico articolo.

Ikea colpisce ancora

Ikea trova sempre il modo per lasciare i suoi clienti a bocca aperta e, con Vesteröy ci riesce alla grande. Un materasso sicuro, confortevole, he soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalle varie norme e che, ora, è acquistabile a un prezzo mai visto prima. Se, fino a qualche giorno fa, lo trovavi a 299,00 euro, ora può essere tuo a soli 249,00 euro.

Ben 50 euro di risparmio, per un prodotto di cui non potrai fare più a meno. Dopo aver provato Vesteröy, gli altri materassi passeranno in secondo piano. Non lasciarti sfuggire un’offerta del genere e prendi al volo questa occasione. Non capita sempre di poter godere di tali vantaggi. Ikea è sempre pronta a stare dalla parte dei suoi clienti e fa di tutto per soddisfare le loro aspettative. Con questo materasso, ha fatto davvero centro.