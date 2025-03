Imposte, nuova stangata del governo: “Siete obesi, ora pagherete anche per bere”, da luglio la nuova nazi tassa al supermercato

Da oggi ti tassano tutto, soprattutto se vuoi bere bevande zuccherate. La novità mette in allarme i consumatori

Adottare una sana alimentazione è fondamentale per mantenere il benessere generale e prevenire numerose patologie. Una dieta equilibrata fornisce al nostro organismo i nutrienti essenziali, come proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali, necessari per il suo corretto funzionamento.

Seguire un regime alimentare sano non solo supporta la crescita e lo sviluppo, ma è anche cruciale per la prevenzione di malattie croniche come il diabete, le malattie cardiache e l’obesità.

La connessione tra l’alimentazione e la salute è indiscutibile. Mangiare in modo sano ed equilibrato è un passo importante per il benessere del nostro corpo e della nostra mente. Tuttavia, non sempre è facile individuare la dieta giusta per le nostre esigenze.

Intraprendere un percorso di dieta personalizzata può aiutare la persona a vivere in modo sano più a lungo. Un regime personalizzato a livello di alimentazione, insieme all’esercizio fisico, aiuta quindi a rimanere più attivi nel corso della vita e a superare molte malattie o, addirittura, a non svilupparle.

I provvedimenti legislativi

Consultare un nutrizionista professionista è un passo importante per migliorare la propria salute e il proprio benessere attraverso un regime alimentare sano. Un nutrizionista offre conoscenze approfondite, consulenza personalizzata e sostegno emotivo per aiutare a raggiungere obiettivi di salute a lungo termine.

Negli ultimi anni, le istituzioni hanno cercato di promuovere una sana alimentazione attraverso misure legislative mirate a disincentivare il consumo di alimenti e bevande nocivi per la salute. Tra queste iniziative, la sugar tax rappresenta un esempio significativo.

Introdotta con la Legge di bilancio 2020 dal governo Conte II, questa tassa mira a ridurre il consumo di bevande zuccherate, contribuendo così alla lotta contro l’obesità e le malattie correlate. Tuttavia, la sua attuazione è stata più volte posticipata. La sugar tax, o tassa sulle bevande zuccherate, è concepita come un’accisa volumetrica che colpisce le bevande con più di 25 grammi di edulcoranti aggiunti per litro. L’obiettivo principale è quello di ridurre il consumo di queste bevande, incoraggiando scelte alimentari più sane tra la popolazione.

Le news sulla temuta tassa

Questa misura si inserisce in un contesto globale in cui diversi paesi hanno adottato tasse simili per combattere l’obesità e le malattie non trasmissibili correlate al consumo eccessivo di zuccheri. Nonostante le buone intenzioni alla base della sugar tax, la sua implementazione in Italia è stata oggetto di continui rinvii. Inizialmente prevista per entrare in vigore nel 2020, l’applicazione della tassa è stata posticipata più volte. Recentemente, la commissione finanze del Senato ha approvato un ulteriore rinvio, fissando la nuova data di entrata in vigore al 1° luglio 2025.

Questo ennesimo rinvio ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, le associazioni dell’industria alimentare hanno accolto con favore la decisione, sostenendo che la tassa potrebbe avere effetti negativi sul settore e sull’economia. Dall’altro, alcuni esperti di salute pubblica esprimono preoccupazione, ritenendo che ulteriori ritardi possano compromettere gli sforzi per migliorare le abitudini alimentari della popolazione e ridurre l’incidenza delle malattie legate al consumo eccessivo di zuccheri.