Lavori più pagati, altro che medico! Solo questo ha lo stipendio più alto rispetto agli altri

Ecco quali sono le occupazioni meglio retribuite nel nostro Paese, alcune non le immagini: lo dicono chiaramente i dati.

Non tutti hanno dei particolari sogni o precise aspirazioni che si configurano nel corso della propria adolescenza, pertanto ci sono alcune persone che tendono a cercare una occupazione in base alle caratteristiche che maggiormente di addicono loro e ovviamente anche in base alla retribuzione attesa.

Negli ultimi anni in Italia e anche in Europa si è molto parlato dei salari medi, in particolare nel corso del tracollo dovuto alla pandemia da Covid 19 che ha lasciato molti in condizioni economiche davvero difficili.

Nello specifico, nel nostro Paese si era palesata la necessità di inserire un salario minimo, visto che il salario in Italia, sia quello medio che quello minimo, secondo i dati, è tra i più bassi tra quelli delle nazioni vicine.

Questo, però, per vari motivi, non è stato approvato dal Governo vigente, pertanto ci si è dovuti basare sempre più sulla retribuzione piuttosto che sulle proprie inclinazioni per la ricerca di una occupazione stabile che permetta di condurre una vita almeno dignitosa, senza avere timore di non riuscire a giungere a fine mese. Ecco, dunque, quali sono le occupazioni meglio retribuite in Italia.

Le professioni più pagate: a influire anche fattori geografici

Tra le professioni meglio retribuite la maggioranza richiede un percorso di studi di laurea e non solo: la retribuzione dipende anche da dati geografici, infatti in alcune regioni, a parità di professione ed esperienza, lo stipendio è più alto rispetto ad altre.

Parliamo di regioni del nord, nello specifico di Lombardia, Liguria e Trentino Alto Adige. Al primo posto della classifica dei lavori più pagati c’è la professione di notaio.

Notaio al primo posto: ecco cosa c’è subito dopo

La professione di notaio guadagna il suo primo posto con uno stipendio annuo lordo in media di 265.000 euro, mentre al secondo posto troviamo il medico, con 75.000 euro lordi annui, seguito dalla posizione di Pilota di aereo di linea che ottiene 74.400 euro all’anno.

Dopo questa top three troviamo in ordine: titolare di farmacia, web marketing manager, e-commerce manager, affiliate marketing manager, SEO specialist, commercialista e social media manager, quest’ultimo con 26.000 euro l’anno lorde. Più in generale, invece, secondo l’Osservatorio JobPricing le regioni in cui si guadagna di più sono la Lombardia, il Lazio e la Liguria, seguiti da Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Piemonte, Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana.