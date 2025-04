Lavoro, fatti prete anche tu: cercano aspiranti sacerdoti di quest’ordine, pagano 4.000€ al mese | Vaticano in tilt per le richieste

Se stai cercando lavoro, allora è il momento di farti prete: proprio qui cercano aspiranti giovani, ecco i dettagli e le curiosità

Il mondo del lavoro è diventato sempre più difficile e complicato proprio per chi si approccia per la prima volta dopo i suoi studi e non sa che pesci prendere. In questo periodo, però, vi sono delle novità che riguardano proprio la possibilità di farsi prete e tutti i benefici che ne avresti se così fosse. Andiamo in questo articolo a scoprire meglio tutti i dettagli.

Oggigiorno, i giovanissimi sono sempre più disperati alla ricerca di un lavoro che abbia i requisiti giusti per una vita serena e tranquilla e che non guardi solo allo stipendio a fine mese ma anche ad altri valori come rispetto, sacrificio ripagato, dedizione, stima e fiducia, valori che fanno di un posto di lavoro un elemento di differenziazione rispetto alla concorrenza.

Se, però, vuoi intraprendere un percorso con la fede, soprattutto in questo momento storico, vi sono delle richieste che possono fare al caso risparmiandoti tempo e fatica di andare in giro ma soprattutto ti permettono di vivere la vita che hai sempre sognato.

Nel prossimo paragrafo, quindi, andremo ad analizzare la professione del prete e quanto guadagna per fae il suo mestiere, oggi ritenuto un lusso per moltissimi di voi.

Prete, qual è il suo guadagno netto? Notizia che lascia tutti senza fiato

Nel corso della nostra vita, abbiamo sempre immaginato il nostro parroco celebrare la messa, l’eucarestia, la comunione e tutti i sacramenti per amore di dio e non per la moneta. Per anni, quindi, abbiamo sicuramente avuto una concezione sbagliata in quanto i preti, come tutti gli alti organi, hanno un loro stipendio fisso che gli permette di vivere una vita tranquilla.

Stando ad un’analisi fatta qualche tempo fa, precisamente nel 2022, il salario è soggetto a una tassazione del 23% ma in tutto questi organi percepiscono uno stipendio sotto la soglia dei 1.000 euro mensili, non considerando le offerte che ogni giorno ricevono. Inoltre, il prete non riceve uno stipendio vero e proprio ma prende il nome di “remunerazione” che si basa su una vocazione religiosa conosciuta anche come nuovo Concordato.

La situazione lavorativi dei preti militari

Inoltre, la situazione remunerativ e lavorativa dei frati e delle suore ma anche della categoria dei preti militari cambia ed è cambiata negli anni.

Infatti, quest’ultimi sono considerati ufficiali militari e ricevono uno stipendio dallo Stato e i loro stipendio si aggira dai 4000 ai 9000 euro al mese.