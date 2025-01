Lievito Madre: come prepararlo ed averlo sempre a disposizione | É 100% digeribile

Riscopri i sapori della tradizione e prepara il tuo lievito madre: la ricetta è davvero semplice, ecco come fare.

Se ami stare con le mani in pasta e preparare deliziosi lievitati, non puoi non avere il tuo lievito madre di fiducia. È risaputo che con questa tipologia di lievito, le ricette hanno una marcia in più.

Sia dolci che salati possono essere trattati con il lievito madre e avere modo di crescere lentamente. A renderlo speciale è l’amore che c’è dietro la sua preparazione.

Questo lievito, infatti, richiede tempo e costanza. Devi coccolarlo, curarlo ogni giorno, così da ottenere una pasta madre solida, che permetta di dare vita a decine e decine di ricette gustose. Ecco quali sono gli step da seguire per averlo sempre a disposizione.

Perché scegliere il lievito madre

Contrariamente al lievito tradizionale di birra, il lievito madre possiede migliori caratteristiche organolettiche, un migliore sviluppo della mollica, una migliore conservabilità e una digeribilità garantita. I prodotti preparati con questo lievito, infatti, sono digeribili al 100%, oltre a essere più appetitosi, più alveolati e a conservare la croccantezza più a lungo. Gli unici aspetti negativi della pasta madre sono la cura che si deve impiegare nel realizzarlo e i tempi di lievitazione più lunghi.

Per il resto, il lievito madre sarà un valore aggiunto alla tua cucina. È l’unione di acqua e farina a creare questo magnifico prodotto, ma saranno gli step giusti a renderlo perfetto. Un procedimento lungo e articolato, ma che, se seguito a dovere, risulta semplice e lineare. Scopriamo insieme come fare.

Una coccola per le tue preparazioni

Se vuoi rendere le tue preparazioni speciali, l’unico modo è quello di crearle con l’utilizzo del lievito madre. Se non sai da dove iniziare, ti suggeriamo noi i passaggi da seguire. Comincia con il preparare uno starter, che servirà ad attirare i lieviti. All’acqua e alla farina aggiungi frutta matura, miele o yogurt. Un’ottima idea sarebbe quella di scegliere l’uvetta e lavarla per bene con acqua calda. Dopodiché, frullala con mixer a immersione e aggiungi la farina, manitoba e 0. Impasta il tutto e versalo in un barattolo di vetro abbastanza capiente, che andrà coperto con una garza umida e lasciato a temperatura ambiente, per 48 ore. Una volta che si saranno formati i microrganismi, dovrai procedere a dei rinfreschi, per 31 giorni ogni 48 ore.

Pian piano, il volume aumentare, perché aumenteranno i microrganismi, grazie al contatto con gli zuccheri complessi della farina. Preleva 150 grammi di starter e scarta il resto, aggiungendo poi 100 grammi di farina manitoba, 50 grammi di farina 0 e acqua. Il procedimento da seguire deve essere sempre questo e per una conservazione più lunga ti consigliamo di riporre il lievito in frigorifero, per 4 giorni, nella parte più bassa, a una temperatura compresa tra i 4 e i 6 gradi. Prima di utilizzarlo, lascialo a temperatura ambiente, per circa 30 minuti e il gioco è fatto. Vedrai che i tuoi lievitati avranno tutto un altro sapore e sarà più semplici digerirli.