Mediaset, “Amici chiuso per sempre”: la stagione è l’ultima | Arrivata la conferma, la produzione rassegnata

Non crederai alle tue orecchie, ma il talent più amato di sempre chiude i battenti: ecco cosa sta accadendo ad Amici.

Era il 2003 quando Saranno Famosi diventa Amici. Da quel momento in poi, questo talent ha fatto la storia della TV.

Maria De Filippi è riuscita a dare voce e spazio a talenti immensi che, probabilmente, senza questo trampolino di lancio, non avrebbero potuto vivere delle loro passioni.

Oggi, a distanza di più di vent’anni, arriva la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Amici chiuderà per sempre. Lo stop è definitivo e la produzione non può fare nulla per cambiare il destino del talent.

Una finale chiacchierata

Domenica 18 maggio, andrà in onda la finale di Amici 24. Quest’anno, l’edizione è stata parecchio chiacchierata, per via dei vari talenti che si sono presentati e che hanno avuto la possibilità di intraprendere questo percorso, ricco di insegnamenti e di opportunità. Arrivati alla finale, i fan del programma speravano di ritrovare i loro beniamini, quegli allievi su cui avevano puntato, durante tutto l’anno. Eppure, la semifinale ha fatto discutere, proprio per l’eliminazione di uno dei ragazzi più acclamato, al di fuori.

Stiamo parlando di Nicolò Filippucci. A un passo dalla finalissima, dopo aver deciso di mandare avanti i tre ballerini, i giudici si sono trovati a votare tra i cantanti, ovvero Antonia, Trigno e Nicolò. Il primo a raggiungere i ballerini è stato Trigno. Dopo di lui, il ballottaggio è stato vinto dalla cantante napoletana e Nicolò ha salutato tutti, con un nodo alla gola. Sono in molti quelli che speravano di vederlo trionfare, quindi siamo sicuri che la finale riserverà grandi colpi di scena. Chi si aggiudicherà il titolo di vincitore di Amici 24? Ma, soprattutto, il talent è davvero pronto a chiudere i battenti? Scopriamone di più insieme.

Il destino di Amici

Nessuno avrebbe mai immaginato che il destino di Amici sarebbe stato proprio questo. I fan più affezionati non si spiegano come, un talent di un successo del genere, non sia riuscito ad andare avanti e sia stato costretto a fermarsi. Nello specifico, ci riferiamo alla versione Celebrities, che è andata in onda solamente un anno, nel 2019. Nato come uno spin-off di Amici di Maria De Filippi, questo format è arrivato su Canale 5 con Michelle Hunziker alla conduzione, nelle ultime tre puntate. Le prime tre, invece, sono state condotte dalla padrona di casa, ovvero dalla De Filippi.

Grandi nomi del mondo dello spettacolo si sono messi in gioco, frequentando lezioni di ballo o di canto, e portando in scena le loro esibizioni. Sei puntate entusiasmanti e divertenti, che hanno coinvolto il pubblico. Nonostante il successo, questa versione vip non è mai stata rinnovata. Probabilmente, i telespettatori si aspettavano di assistere a un’edizione successiva, ma, dopo sei anni, dovranno rinunciarci. Sembra non esserci alcuna intenzione, almeno per ora, di lavorare su una seconda edizione del talent.