La chiamano “La regina delle sfogliatelle”: solo in questo minuscolo paesino la potete mangiare | è croccante e saporitissima

Sfogliatelle, se le ami devi mangiare queste che sono davvero buonissime: ecco i dettagli e le curiosità tutte da conoscere

Molto spesso chi viaggia e decide di scoprire i sapori e la cultura della città partenopea per eccellenza, Napoli, sa benissimo che da tradizione uno dei prodotti tra i più apprezzati al mondo è proprio la famosissima sfogliatella. Se sei un’amante di questo fantastico dolce, allora è arrivato il momento di svelarti la migliore assolutamente da provare, siamo sicuri che ti cambierà la vita: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Negli anni, molto spesso i nostri amati lettori ci hanno parlato dei loro viaggi alla scoperta del gusto e dei sapori partenopei, partendo dalla classica Regina, la Pizza Margherita, per poi arrivare al dolce che super ogni aspettativa: la classica sfogliatella. Solitamente questa al suo interno può avere la ricotta e la crema, ma con le nuove associazioni potrebbe anche contenere scaglie di cioccolato, praline, pistacchio e così via.

Se sei un’amante di questo dolce, devi conoscere chi di sfogliatelle se ne intende davvero con la loro ricetta antica e tradizionale, il loro gusto e il sapore da non dimenticare facilmente. Tra queste, infatti, vi sveleremo la migliore ricetta e la migliore pasticceria che non puoi assolutamente perderti.

Se sei pronto a scoprire questa novità, allora ti conviene leggere il paragrafo successivo: la notizia potrebbe lasciarti senza parole, soprattutto se la sfogliatella è uno dei tuoi dolci preferiti.

Sfogliatelle, ecco la migliore pasticceria del momento

Molto spesso i nostri lettori si affidano a delle guide specifiche che ci permettono di andare ai locali migliori per assaporare dei dolci davvero buonissimi. Infatti, le sfogliatelle sono state inserire nei piatti preferiti dagli italiani e dai turisti di tutto il mondo e, proprio per questo, Latteria Sorrentina ha deciso di premiare 20 locali considerati i più buoni della Regione e non solo.

Tra questi sicuramente rientrano sicuramente diversi che sono proprio a Napoli in Campania e sono locali storici come Antica Pasticceria Carraturo, Pasticceria Vincenzo Bellavia, Pasticceria Madonna, Scaturchio e Pasticceria Poppella oltre altri locali come Pasticceria Pasquale Marigliano a Nola e Pepe Mastro Dolciere a Sant’Egidio del Monte Albino (SA).

Sfogliatella migliore in assoluto

La migliore sfogliatella in assoluto, invece, si trova proprio a Minori provincia di Salerno sempre in Campania ed è al primo posto della classifica stilata da Latteria Sorrentina.

Stiamo parlando proprio di Sal De Riso, gusto, sapore e tradizioni uniti da tanta dolcezza e da una sfogliatelle difficile da dimenticare.