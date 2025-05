Ultim’ora, addio pagamenti in contanti: vi dovete portare la carta di credito anche per un caffè | Passata la legge

Potete dire addio al pagamento in contanti, da oggi solo con questo metodo si paga: ecco cosa sta cambiando

Molto spesso i lettori sono sempre curiosi circa i cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra società moderna, tra cui quello dei pagamenti che con la nuova tecnologia ha dato più spazio alla carta di credito e agli strumenti con il POS che ai contanti. Ma cosa sta cambiando davvero? Ed è proprio questo che andremo a scoprire nel corso di questo articolo, tutti i dettagli circa i nuovi pagamenti che apriranno un nuovo mondo facendovi dire addio al pagamento in contanti.

La tecnologia, negli anni, è cambiata abbastanza e tutto ciò che ha lasciato senza parole gli italiani e non solo è proprio come è intervenuta nella nostra vita cambiandola completamente. Oggi, non è più una cosa isolata ma la tecnologia fa parte di noi e della nostra vita quotidiana. Proprio per questo ci avviciniamo al discorso pagamento in contanti e con il POS che sta spopolando in quest’ultimo periodo.

Infatti, può capitare che il discorso dei pagamenti potrebbe lasciarvi senza parole proprio per i tantissimi cambiamenti che stanno avvenendo in quest’ultimo periodo che vi lasciano davvero senza parole.

Ed è proprio per questo, che abbiamo deciso di raccontarvi perché dovreste dire addio alle banconote e alle monete in euro per dare spazio solo ed esclusivamente al pagamento con il POS.

Addio al pagamento in contanti: adesso cambia tutto, ecco di che si parla

La politica per diversi mesi ha sempre parlato del discorso monete e banconote come fosse un argomento centrale, dove si diceva che queste non dovevano mai essere diminuite ma semmai al contrario. Inoltre, si parlava anche della linea di Piave che ogni cittadino avrebbe dovuto svolgere contro la libertà del sistema POS. Nella giornata del 13 marzo scorso, però, qualcosa cambia proprio dopo il report stilato dal Politecnico di Milano, dove per la prima volta in Italia, il volume dei pagamenti immateriali (online o con Pos) ha superato quello effettuato in contanti.

Un comportamento degli italiani diverso dal solito, dove addirittura vi è qualcuno che in diversi Comuni italiani non accetta più le banconote ma solo il POS. Quindi è venuto fuori dall’Osservatorio digitale proprio a Milano che, nel 2024 i pagamenti digitali per consumi hanno raggiunto la somma di 481 miliardi di euro, pari al 43% del totale.

Il parere dell’esperto

Proprio il direttore dell’Osservatorio di Milano, Ivano Asaro ha spiegato cosa sta realmente cambiando soprattutto nelle nuove generazioni ma anche in quelle passate.

Ha dichiarato: “È un trend che osserviamo da anni e che non riguarda solo le nuove generazioni, più vicine all’uso di strumenti digitali, ma ogni fascia di età. Semplicemente i consumatori ma anche gli esercenti hanno percepito i vantaggi e molto ha contribuito il periodo del lockdown. Ci siamo abituati a pagamenti online e quando i negozi hanno riaperto non siamo più tornati indietro. Magari anche per questioni igieniche legate al passaggio di mano del denaro”.