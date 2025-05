Mediaset: svelati i cachet dei naufraghi dell’Isola dei Famosi | Sono cifre altissime

Vieni a scoprire quanto guadagnano i naufraghi dell’Isola dei Famosi: non ci crederai mai, ma le cifre sono da capogiro.

Mercoledì 7 maggio è partita un’altra entusiasmante edizione dell’Isola dei Famosi. Alle redini del programma, quest’anno, c’è Veronica Gentili, l’amato volto de Le Iene.

Veronica piace al pubblico, questo lo ha già dimostrato con i risultati degli ascolti della prima puntata. Accanto a lei, Simona Ventura, nei panni dell’opinionista e Pierpaolo Pretelli, nelle vesti dell’inviato.

Ovviamente, non può mancare la squadra di naufraghi, che ci farà divertire ed emozionare. Tanti nomi, alcuni più noti, altri meno. Ma, sai quanto guadagnano i protagonisti del reality? Scopriamolo insieme.

Un inizio col botto

Dopo degli ascolti da record, i fan dell’Isola dei Famosi non vedono l’ora di godersi la seconda puntata del reality, in prima serata. Siamo sicuri che Veronica Gentili non ci deluderà, neanche questa volta. A farlo, però, potrebbero essere alcuni naufraghi, che starebbero già facendo un passo indietro rispetto alla loro partecipazione al gioco. Angelo Famao, il cantante neomelodico, ha annunciato che vorrebbe ritirarsi, perché le condizioni dell’Isola sono troppo dure.

Dopo di lui, anche Antonella Mosetti, la star di Non è la Rai, sembrerebbe aver avuto una crisi di nervi. Sarebbe incapace di reggere la pressione emotiva e, per questo motivo, sarebbe sempre più indirizzata verso l’abbandono. A meno di una settimana dall’inizio, dunque, il reality potrebbe già perdere due dei suoi naufraghi. Staremo a vedere se questa sarà la loro decisione definitiva o meno. Nel frattempo, però, abbiamo scoperto il ghiotto cachet che spetterebbe a tutti i naufraghi, sia a coloro che fanno parte della squadra dei Senatori, sia a coloro che fanno parte dei Giovani. Ecco quanto guadagnerebbero, grazie alla permanenza sull’Isola.

Il cachet dei naufraghi

Senza ombra di dubbio, la partecipazione all’Isola dei Famosi metterebbe a dura prova chiunque. La lontananza dai propri cari, le sfide a cui la natura mette di fronte, la mancanza di cibo e di ogni genere di comfort, possono essere fattori difficili con cui fare i conti. Tuttavia, chi decide di partecipare dovrebbe avere già un’idea di quello che sarà lo scenario con cui si interfaccerà.

Sicuramente, a spingere i naufraghi a immergersi in questa esperienza fuori dal normale è il cachet. Il programma dà molta visibilità, questo è vero, ma il guadagno che offre è altrettanto ghiotto e imperdibile. Ogni naufrago porterebbe a casa, ogni settimana, una cifra che va dai 5.000 ai 10.000 euro. Il budget varia in base alla popolarità del concorrente e agli accordi firmati in precedenza. Ad ogni modo, questo guadagno settimanale si aggiungerà al premio finale, che spetterà al naufrago vincitore e che sarà pari a 100.000 euro. La metà del premio, però, sarà devoluta in beneficienza, quindi in vincitore intascherà solamente 50.000 euro. Alla fine del reality, i naufraghi più votati, i preferiti dal pubblico e quelli che sono stati in grado di resistere a ogni difficoltà, si ritroveranno con un bel gruzzoletto.