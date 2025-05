Ultim’ora, erogato il primissimo ‘Bonus data di nascita’: in base al giorno preciso decidono se darvelo | Se siete nati entro questa data avete fatto Bingo

Tutta una questione di fortuna: la vostra data di nascita decreta se siete o no meritevoli di questo incredibile bonus.

Di bonus governativi ce ne sono a bizzeffe, quasi tutti, però, sono dedicati a chi ne ha davvero bisogno.

In genere, per sapere se rientriamo tra chi ha diritto a un bonus economico, è necessario avere una serie di requisiti.

Quando si tratta di contributi dello stato, spesso il requisito risiede nella fascia economica di ISEE di appartenenza.

Questa volta, invece, niente di più diverso: lo spartiacque è una data precisa entro il quale bisogna nascere, ecco perché non è un’ingiustizia criminale.

Data di nascita tra i nuovi requisiti per ottenere bonus in denaro: dopo questa data te lo scordi

Dopo il ridimensionamento di numerosi bonus del passato – come il bonus edilizio – in tante loro parti, nuovi contributi in denaro spuntano relativamente a quest’anno. Tra le priorità del governo sembra esservi la necessità di nuovi sostegni relativi alla procreazione. Allargare la famiglia oggi, infatti, è una decisione da prendere con grande consapevolezza soprattutto della propria condizione economica e del costo della vita.

La quotidianità, infatti, è molto cambiate, e ormai è quasi impensabile e impossibile pensare di portare avanti una casa e condurre una vita nella media con un solo stipendio. Ecco che, quindi, i genitori sono costretti a lavorare entrambi, e non sempre si hanno sostegni familiari come l’aiuto dei propri genitori che possano badare ai bambini. Ecco che si rende sempre più necessario, quindi, affidare la prole che ancora non ha iniziato il normale percorso scolastico a strutture quali asili e asili nidi. Il bonus in questione riguarda proprio questa possibilità: ecco chi ne ha diritto, dipende dalla data di nascita.

Se hai partorito dopo questa data scordati il bonus 2025: ecco cosa accade

Stiamo parlando del bonus asilo nido, che anche quest’anno spetterà alle famiglie che abbiano un bambino o una bambina di età inferiore ai tre anni. Per questo motivo la data di nascita del pargolo è così importante: nel caso in cui il bambino abbia superato questa età, il bonus asilo nido non è più previsto nei medesimi termini.

Comunque, la data di nascita del soggetto non è l’unico requisito per poter accedere a questa agevolazione economica. Infatti, nello specifico, questo bonus si rivolge a genitori di bambini con età inferiore ai tre anni che frequentano un asilo nido pubblico o un asilo privato autorizzato. L’importo del bonus può arrivare a 3.600 euro annui, ma la quantità di denaro dipende dal valore dell’ISEE specifico.