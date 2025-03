Non aprirla mai questa mail, ti polverizza il conto | Arriva sempre accompagnata da una richiesta speciale

Basta un semplice clic per cadere nella trappola dei truffatori e perdere definitivamente il tuo denaro: massima allerta

Sono tanti i tentativi di truffa che i malviventi mettono in atto per impossessarsi del denaro delle vittime o dei dati sensibili per rubarne l’identità.

Ogni utente dovrebbe adottare delle strategie per difendersi da queste frodi e proteggere la propria privacy ad ogni costo.

Tra le truffe più diffuse c’è il phishing che in italiano significa “pescare”. I truffatori infatti cercano il proprio obiettivo su Internet.

L’e-mail è lo strumento che principalmente viene adottato per trarre in inganno le vittime. È fondamentale riconoscerle per difendersi in modo corretto.

Proteggersi dal phishing è indispensabile

Con l’innovazione tecnologica, i truffatori adottano delle strategie innovative per derubare le vittime e per le autorità risulta sempre più complesso riuscire ad individuarli e fermarli. Per tale ragione è essenziale imparare a riconoscerle in modo da non cascare nel loro tranello.

Il phishing avviene su internet ed i malviventi, attraverso contenuti ingannevoli, adescano le vittime e cercano di derubarle. L’email sembrano provenire da istituti di credito, piattaforme di streaming, shop online o corrieri con il solo scopo di impossessarsi di dati personali e finanziari.

Basta un clic e ti polverizzano il conto

Le mail di phishing spesso riportano l’intestazione di istituti conosciuti e che possono facilmente trarre in inganno. Nella maggior parte dei casi contengono dei link che, una volta cliccati, autorizzano i criminale ad accedere alle informazioni sensibili come password o dati bancari.. Tuttavia esistono dei piccoli particolari che, se osservati con attenzione, possono far comprendere immediatamente che si tratta di un tentativo di truffa. Una delle frodi più comuni arriva proprio da una mail che presenta lo stesso logo della piattaforma streaming Netflix.

Come riporta il sito web “geopop.it“, il messaggio comunica all’utente che l’abbonamento è in scadenza e lo invita a cliccare su un link per estenderlo gratuitamente a 90 giorni. Tuttavia, in un secondo momento vengono richiesti i dati bancari come garanzia. Questo sito fasullo in realtà utilizza l’interfaccia della nota piattaforma di streaming solo per estorcere dati alle vittime o lasciare libero l’accesso a virus dannosi. Per riconoscere in tempo il phishing è bene considerare che di solito le mail puntano sull’urgenza e sulla convenienza di pacchetti imperdibili. Anche l’indirizzo mail del mittente è un campanello d’allarme: possono essere simili a quelli ufficiali, ma basta fare una ricerca online per comprendere se l’email è veritiera. In ogni caso, è sempre opportuno non cliccare sui link se non si è verificata l’attendibilità della fonte.