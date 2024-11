Non superare questo limite: nuova stangata dal Codice della Strada | I vigili ti strappano subito la patente

Con le nuove leggi del Codice della Strada non c’è più scampo: i controlli saranno più severi su questi limiti

Il Codice della Strada è un insieme di regole che devono essere rispettate da ogni automobilista per garantire la sicurezza per se stessi e per gli altri.

In un periodo in cui gli incidenti, anche gravi e mortali, sono all’ordine del giorno, le autorità competenti hanno deciso di incrementare i controlli puntando sulla prevenzione.

Le regole da rispettare diventano sempre più rigide e l’obiettivo è quello di contrastare gli illeciti o dei comportamenti eccessivamente pericolosi.

Ad esempio, superare i limiti di velocità o utilizzare il cellulare alla guida sono distrazioni che possono rivelarsi anche fatali.

Il Codice della Strada è legge!

La sicurezza stradale è diventato un tema di centrale importanza per le Istituzioni e l’obiettivo è quello di contrastare o per lo meno limitare i comportamenti scorretti alla guida e le conseguenze tragiche. La Riforma del Codice della Strada è ufficialmente legge con il via libera del Senato.

“Più sicurezza e prevenzione, contrasto ad abusi e comportamenti scorretti, norme aggiornate ed educazione stradale vera”, sono le parole del ministro dei Trasporti Matteo Salvini riportate dal sito web “Ilfattoquotidiano.it“. Le multe saranno più salate e la sospensione della patente sarà più frequente.

Il limite che non deve essere superato

Con il via libera del Senato, il Codice della Strada è legge e per chi commette infrazioni, ci saranno sanzioni molto più severe. Per coloro che guidano mentre utilizzano lo smartphone è prevista una multa che va dai 250 euro fino ai 1000 euro e la sospensione della patente per minimo una settimana. In caso di recidiva, le sanzioni aumentano notevolmente. I controlli saranno più rigidi anche per i neopatentati, per chi supera i limiti di velocità e per chi non rispetta gli autovelox.

Tuttavia, per la guida in stato di ebrezza c’è zero tolleranza. Come riporta l’account @ultimora.net su “X.com“, ci sono dei limiti che non possono essere superati per nessuna ragione. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la patente può essere sospesa dai 3 ai 6 mesi, mentre la sanzione va dai 573 ai 2.170 euro. La situazione peggiora quando il tasso alcolico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro: in questo caso la sanzione pecuniaria raddoppia ed è previsto l’arresto fino a 6 mesi. Infine, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, è prevista la sospensione della patente da 1 anno a 2 anni, l’arresto da 6 mesi a un anno e la multa da 1.500 a 6.000 euro.