Nuovo regalo da parte del Governo: centinaia di euro in più sullo stipendio | Stilata la lista completa dei fortunati lavoratori

Fino a 350 euro in più per moltissimi lavoratori: la lista dei settori che prevedono un incremento in busta paga a partire da ottobre 2024.

Buone notizie in arrivo per un milione e mezzo di lavoratori che, da questo mese, potranno notare un notevole incremento nella busta paga, grazie al risultato dell’adeguamento del trattamento economico; nonché dell’entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi nazionali.

Questi aumenti sono stabiliti dal decreto del 23 luglio 2024, firmato dal presidente del Consiglio dei ministri e pubblicato in gazzetta già dallo scorso 27 agosto. Come accennato, oltre un milione di lavoratori sarà interessato a questo incremento, con un importo che varia in base al settore di appartenenza. Ma vediamo nel dettaglio.

Aumento dello stipendio a partire da ottobre: i settori interessati

Tra i principali beneficiari di questo incremento, rientrano i dirigenti della polizia di Stato e delle Forze Armate. Con il rinnovo dei contratti e l’adeguamento in busta paga, questi professionisti vedranno infatti un significativo miglioramento nei loro cedolini. Ad esempio, i dirigenti di polizia penitenziaria possono contare su un aumento di 230 euro, mentre i Gradi superiori delle Forze Armate riceveranno una maggiorazione di 320 euro. Un risarcimento, questo, che si allinea agli arretrati non ancora erogati.

Ma non si fermano qui le buone notizie. Anche i dirigenti scolastici vedranno un incremento di circa 200 euro al mese, con un preciso aggiustamento di 195 euro lordi. I docenti e i ricercatori universitari, invece, beneficeranno di un aumento del 4,8%; ossia un guadagno mensile che può variare di qualche centinaio di euro lordi.

Per gli insegnanti a contratto, l’ottimismo continua con 100 euro in più al mese. Questo è possibile grazie all’assenza di trattenute regionali e comunali per chi ha contratti a termine. Senza dimenticare gli oltre 600mila dipendenti degli studi professionali, che potranno contare su un aumento di 215 euro mensili, erogato in più tranche, già partito dallo scorso marzo 2024. Infine un altro aumento, seppur leggermente minore, vedrà anche un’altra categoria.

Crescita per cooperative sociali ed educatori

In questa trance di aumenti in busta paga, anche i soci delle cooperative sociali non saranno trascurati: circa 870mila lavoratori vedranno aumentare le loro retribuzioni di 60 euro a partire da febbraio 2024. Gli educatori per l’infanzia, infine, avranno un incremento temporaneo di 41 euro dal 1 gennaio 2025; chiaro sentore di Governo che pare stia cercando di garantire un sostegno tangibile ai professionisti del settore. Se quindi rientri in una di queste categorie, i prossimi mesi saranno più ricchi.