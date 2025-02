Parcheggi, la polizia lancia un appello ai pensionati: con la nuova tattica della semina perdi tutto in un lampo

Attenzione alla nuova tattica utilizzata dai delinquenti per rubarti tutto: in un attimo svaligiano l’automobile

Nonostante l’innovazione tecnologica e la diffusione delle frodi informatiche, i tradizionali tentativi di furto non sono ancora passati di moda.

I malviventi escogitano tattiche sempre più avanzate e difficili da contrastare per derubare le povere vittime che attirano la loro attenzione.

Generalmente approfittano di situazioni favorevoli per passare inosservati, scegliendo ad esempio strade poco trafficate o parcheggi isolati.

Una delle tecniche di furto più diffuse consiste nel forzare l’automobile per rubare tutti gli effetti personali custoditi all’interno del veicolo.

Una nuova tecnica per svaligiare l’auto

I delinquenti sono alla costante ricerca di tattiche sempre più innovative per derubare i malcapitati e passare inosservati. Solitamente prendono di mira le zone poco frequentate o con una scarsa illuminazione per agire senza disturbi e per completare la loro azione.

Per difendersi da questi attacchi è opportuno adottare delle strategie e soprattutto agire con buon senso. Parcheggiare in zone illuminate è di certo una scelta saggia, ma è anche opportuno evitare di fidarsi di sconosciuti che adescano le vittime con scuse banali e poco credibili.

Il ‘trucco della semina’ per svaligiare le automobili

Le Forze dell’Ordine sono costantemente a lavoro per garantire la sicurezza pubblica, ma anche per ricordare ai cittadini quanto sia importante informarsi sulle nuove tattiche adottate dai ladri per compiere gli atti illeciti. Una delle ultime truffe che sta letteralmente spopolando consiste nella “tecnica della semina“. Il metodo viene messo in pratica soprattutto in luoghi affollati come grandi parcheggi, stazioni di servizio o centri commerciali. Come riporta il sito web “xataka.com“, la truffa inizia con i delinquenti che cercano di distrarre i malcapitati mentre salgono in auto.

Lanciano oggetti vicino al veicolo per distrarre il conducente e fargli credere di aver perso degli effetti personali. A quel punto, la vittima commette un grave errore: scende dall’auto per controllare se l’oggetto è il suo. Il complice, quindi, apre lo sportello del passeggero e con grande velocità ruba la borsa, il cellulare o qualunque cosa facilmente raggiungibile. Questa nuova tattica può essere estremamente dannosa e può causare gravi disagi nelle vittime, ma basta adottare piccoli accorgimenti per non diventare i prossimi bersagli. Innanzitutto, è fondamentale avere sempre a portata di mano gli effetti personali e prima di salire in auto, è bene controllare di non aver smarrito alcun oggetto.