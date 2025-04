Pasta Eurospin, altro che di bassa qualità: il prezzo vi confonde, ma la produce l’azienda tutta italiana famosissima

Chi ha mai detto che la pasta di Eurospin è di bassa qualità? Ecco chi la produce davvero: i dettagli e le curiosità a riguardo

Uno degli obiettivi degli italiani, soprattutto nella società moderna è quello di avere a disposizione moltissimi prodotti naturali, bio e allevati sotto terra ma che siano necessariamente buonissimi e di qualità senza perdere sapore e gusto, elementi che ci contraddistinguono da moltissimi altri Stati. Proprio per questo, la catena Eurospin produce un tipo di pasta davvero buonissima ma che non è assolutamente sottomarca: ecco chi c’è dietro, tutti i dettagli e le curiosità a riguardo le scopriremo insieme in questo articolo.

Abbiamo deciso di fare un approfondimento che riguarda principalmente alcuni prodotti davvero basic che vengono venduti in moltissimi supermercati italiani che, spesso, noi consideriamo “sottomarca” poiché hanno un marchio di quel supermercato, piuttosto che quello classico che gira sempre in televisione e che ci “bombarda” con la guerrilla marketing in pubblicità.

Vi sono diverse catene di supermercati che ascoltano molto le richieste del cliente e, di conseguenza, puntano sulla qualità del prodotto unita a quello che è la ricerca dell’attuale mercato odierno: il risparmio. Per far questo, quindi bisogna studiare il mercato e analizzare fino in fondo trovando un prodotto che faccia al caso dei clienti.

Eurospin, infatti, ci è riuscita e, nel prossimo paragrafo parleremo di chi produce la sua pasta: ecco i dettagli e le curiosità che fanno la differenza a riguardo.

Pasta Eurospin, ecco chi si nasconde dietro: i dettagli che non conosci

Siamo sempre stati abituati, dal punto di vista di marketing strategico ad associare la qualità di un prodotto a quello che ci propone lo spot pubblicitario in sé. Più un prodotto è standardizzato e più, a detta di moltissimi, è di qualità. Quest, però è un grave errore chem graie alla modernità si sta cercando di ovviare e di eliminare completamente.

Ad esempio, nella catena di supermercati Eurospin, vi sono prodotti dello stesso marchio citato che hanno una qualità altissima e che dietro la scritta “Eurospin” nascondono dei produttori davvero conosciuti e che mangiamo costantemente. Parlando, in particolare, della pasta “Tre Mulini”, esiste un produttore davvero conosciuto che è davvero sul mercato una delle prime aziende di qualità.

Chi si nasconde dietro la pasta Eurospin

Se ti stai chiefendo chi si nasconde dietro la pasta, merendine e altri prodotti con il marchio Tre Mulini o semplicemente Eurospin, farai davvero fatic aa credere che si tratta di un’azienda rinomata nel settore.

Ad esempio, la pasta Tre Mulini trafilata in Bronzo viene prodotta dall’azienda di Pasta Armando. Se leggete sull’etichetta: ““Prodotto e confezionato per EUROSPIN” significa che Eurospin acquista stock e ottiene prezzi vantaggiosi.