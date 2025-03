Patente, abituatevi a guidare da soli: sempre più conducenti con zero passeggeri a bordo, le nuove politiche anti strage

Massima attenzione alle nuove regole del Codice: non saranno più ammessi passeggeri per alcuni automobilisti

Le nuove disposizioni del Codice della Strada prevedono delle sanzioni più severe per coloro che non rispettano i limiti imposti dalla legge.

L’obiettivo consiste nel garantire una maggiore sicurezza ad ogni utente della strada ed evitare le stragi causate dai comportamenti inadeguati.

L’eccesso di velocità, la guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti, l’uso di dispositivi elettronici possono causare incidenti gravi e sono puniti severamente.

Le conseguenze si aggravano per i neopatentati, ovvero coloro che sono in possesso della patente di categoria A, A2, B o B1 da meno di 3 anni.

I limiti previsti dal Codice della Strada

Ogni automobilista ha l’obbligo di rispettare le disposizioni imposte dal nuovo Codice della strada, entrato in vigore dal 14 dicembre 2024. Per la categoria dei neopatentati, la normativa prevede delle limitazioni più rigide ma soprattutto delle sanzioni severe per i trasgressori.

Secondo l’articolo 117 del Codice, nei primi tre anni di guida è vietato superare i 100 km/h sulle autostrade, 90 km/h sulle strade extraurbane e i 50 km/h nei centri urbani. Esistono, però, anche altre restrizioni per i neopatentati che riguardano il numero di passeggeri trasportabili.

Passeggeri a bordo: le disposizioni del Codice della strada

Il Codice della strada prevede delle sanzioni severe per i neopatentati che non rispettano la legge. Uno dei temi su cui si pone maggiore attenzione è la guida sotto effetto di alcol o stupefacenti. La normativa prevede zero tolleranza sul limite alcolemico e superarlo anche di poco, comporta una multa di 624 euro. Tuttavia, prendere la patente è un grande traguardo ed è sinonimo di indipendenza. Oltre alla libertà di muoversi autonomamente, c’è anche il grande piacere di condividere il viaggio con i propri amici.

Anche su questo tema, però, il Codice impone delle limitazioni per gli automobilisti che hanno ottenuto la patente da meno di tre anni. Come riporta il sito web “autobro.it“, l’emendamento “Edoardo” emanato nel 2022 pone dei limiti per il numero di passeggeri a bordo del veicolo. Durante le ore diurne, i neopatentati non possono trasportare più di tre passeggeri oltre se stessi. Per gli automobilisti con meno di un anno di esperienza, i passeggeri devono avere un’età superiore a 25 anni. La situazione cambia nelle ore notturne: in tal caso, tra le 24:00 e le 5:00 del mattino il limite diventa più rigido. I neopatentati, infatti, possono trasportare un solo passeggero.