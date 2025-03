Patente, ultim’ora Ministero: cambia tutto all’esame, doppia prova pratica | La nuova legge è l’incubo degli impediti

La nuova legge del Governo parla chiaro: ecco cosa dovranno affrontare coloro che devono sostenere l’esame della patente, ora.

Prendere la patente è uno dei momenti più importanti, per una persona. Solitamente, l’esame si consegue appena compiuta la maggiore età, perché i ragazzi non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di diventare indipendenti.

Ma, quello che era l’esame di una volta, ora puoi anche dimenticarlo. A quanto pare, il Governo avrebbe lanciato una proposta, per rivalutare tutto il sistema delle patenti e apportare delle modifiche alle relative prove.

Da una prova pratica, si passa a due. Per coloro che temono quel momento, l’incubo si fa ancora più reale. Scopriamone di più insieme.

Le novità del Governo sul foglio rosa

Il Governo, dietro queste novità e queste modifiche, nasconde il desiderio di garantire una maggiore sicurezza stradale. D’altronde, gli incidenti che, ogni anno, avvengono in Italia, sono davvero molti. Tante le vite spezzate per via di una distrazione, di qualcuno di imprudente che si è messo alla guida, nonostante non ne fosse davvero in grado. Per cercare di ridimensionare il numero delle vittime e il numero di scontri in strada, è stata pensata una sorta di patente 2.0.

Il vicepremier Matteo Salvini è intenzionato a partire proprio dalle origini, andando a modificare il percorso che i giovani automobilisti devono compiere per arrivare a conseguire il titolo di guida. Anche se sembra un’impresa dura, ci si starebbe già lavorando. Fino ad ora, superata la prova teorica, con il test a crocette, gli allievi della scuola guida ottengono il foglio rosa, con cui poter far pratica, affiancati da una persona che possiede la patente da almeno dieci anni. Ciò su cui vuole intervenire Salvini è proprio il rilascio di questo permesso. Attualmente, le regole sono state modificate e, per guidare con il foglio rosa, il neopatentato dovrà prima fare almeno sei ore di guida al fianco di un istruttore, così da comprendere meglio il funzionamento della vettura e il modo in cui muoversi in strada. Ma, questa modifica non basta a soddisfare il Governo, che starebbe pensando a un’ulteriore novità.

Patente 2.0

Salvini sta pensando di rendere ancora più dure le modifiche, aumentando il numero delle ore obbligatorie di guida, prima del rilascio del foglio rosa, da sei a otto. In altri Paesi, la media è molto più alta di quella dell’Italia e, forse, è anche questo a spingere il Governo a dare una svolta al sistema. Molti giovani, però, temono che tutti questi passaggi non facciano altro che allungare i tempi per il rilascio della patente. C’è chi teme che l’esame diventi ancora più complicato da superare.

Al momento, la misura non è stata ancora approvata, ma Salvini, in favore dalla sicurezza stradale, farà di tutto per portarla avanti, anche contro il parare dei neopatentati e di coloro che devono ancora ricevere il foglio rosa, e che temono di dover sostenere ulteriori spese. Pareri discordanti e parecchie persone contrarie alla modifica, ma l’intento è quello di ridurre il più possibile gli incidenti.