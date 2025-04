Pensioni, addio reversibilità: se ti muore il coniuge vai per strada a fare l’elemosina | Durissimo colpo per milioni di anziani

Addio reversibilità per queste categorie di individui che percepiscono la pensione: ecco cosa sta succedendo, i dettagli della vicenda

Uno dei temi sempre caldi a cui si fa spesso riferimento proprio per tenere sempre aggiornati gli utenti interessati a scoprire aggiornamenti, novità che siano positive o negative è proprio il tema delle pensioni. Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di parlarvi di una novità che riguarda alcune categorie di soggetti e la reversibilità che potrebbe essere motivo di addio: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità a riguardo.

Negli anni, il tema delle pensioni si fa sempre più interessante visto gli enormi cambiamenti per questo tema soprattutto che riguardano il limite di età, la pensione anticipata e persino la pensione di reversibilità che potrebbe essere una delle cause per cui, non essendo informato, potresti trovarti in un bel guaio.

Quanti di noi, ogni mattina sognano di andare in pensione per godersi finalmente la vita in tranquillità insieme ai propri amici, parenti, nipotini, e chi più ne ha più ne metta? Questo è un obiettivo comune, soprattutto quando si è dedicata una vita al sacrificio e alla dedizione sul posto di lavoro.

Ed è proprio per questo che bisognerebbe conoscere tutto quello che cambia aggiornandosi e informandosi; nel prossimo paragrafo, infatti, vi parleremo di quello che è successo ad una vedova per quanto riguarda la pensione di reversibilità: andiamo insieme a scoprire i dettagli di quanto accaduto.

Pensione di reversibilità, ecco cosa sta cambiando

Le cose stanno cambiando in Europa e in Italia circa il tema delle pensioni di reversibilità e per questa vedova tedesca ci sono brutte notizie: infatti, nonostante questa donna sia stata sposata per 25 anni, non gli è stata riconosciuta la pensione di reversibilità. La Corte di Asburgo ha infatti respinto il ricorso, negando qualsiasi forma di discriminazione di genere, anche se la situazione che si è creata non è affatto delle migliori.

In Italia, ad esempio, i motivi per cui si potrebbe perdere la pensione di reversibilità sono specifici e molteplici e potrebbero cambiare. Innanzitutto è bene dirvi che in Italia la pensione di reversibilità non dipende dalla data di celebrazione di matrimonio, diversamente da altri Paesi Europei.

L’eccezione a riguardo

Vi è pero un eccezione, ossia il divorzio intervenuto dopo il rapporto assicurativo. L’ex coniuge che non si è sposato in seconda fase, ha diritto alla pensione di reversibilità a patto che il rapporto sia iniziato prima dello scioglimento.

In altre parole, il defunto deve aver iniziato a lavorare prima di divorziare. Un esempio e una situazione davvero facile da ottenere di questi tempi. Non si tratta di una regola fissa ma di un paramento tenuto conto dalla Corte di Cassazione.