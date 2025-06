Piadipizza: la ricetta velocissima per cucinare senza fare troppo caldo in casa

Non rinunciare alla pizza solo perché le temperature non ti invogliano ad accendere il forno: ecco la svolta per le tue serate.

Chiunque ama la pizza e chiunque la mangerebbe in ogni stagione. Certo è che, quando si tratta di farla in casa, l’estate diventa il periodo meno adatto, specie se si ha a diposizione solamente il forno elettrico in casa.

Il caldo, infatti, potrebbe farci rinunciare al nostro piatto preferito, ma anche solo al semplice fatto di divertirci preparandolo.

Fortunatamente, abbiamo trovato l’alternativa perfetta, per non rinunciare al gusto della pizza, senza aumentare la temperatura in casa. Si tratta della piadipizza e la ricetta è davvero veloce, non perderla.

La pizza che non ti aspetti

Chi lo dice che, per guastarsi una pizza fatta in casa, occorre per forza passare ore davanti al forno e fare la sauna? Da oggi, grazie a questa ricetta, potrai gustare la pizza ogni volta che vorrai, perché la preparazione è semplicissima. Probabilmente, i più tradizionalisti faranno fatica ad accettare questa variante, ma, una volta assaggiata, non potrai più farne a meno.

Se, poi, avrai modo di testare la vera facilità con cui si prepara, questo diventerà uno dei tuoi piatti cult, in ogni cena. Ideale anche per gli aperitivi con gli amici, in veranda, sul balcone o in giardino, la piadipizza conquisterà il cuore di tutti. Vieni a scoprire tutti i procedimenti per farla.

La ricetta che salverà la tua estate

In soli 15 minuti, la tua piadipizza sarà in tavola. Il suo aspetto è quello di una classica pizza, ma la sua cottura è molto più semplice e la componente molto più leggera. Per una piadipizza, dalla quale ricaverai 8 tranci, ti occorreranno due piadine, del prosciutto cotto o della fesa di tacchino, a seconda dei gusti, pasta filata, mozzarella e passata di pomodoro ben condita.

Una volta preparati tutti gli ingredienti, puoi iniziare ad assemblare la tua pizza alternativa. Comincia dalla base e posiziona una piadina, prosciutto, formaggio, ma poi chiudi con un’altra piadina e cospargi il tutto con passata di pomodoro e mozzarella come se piovesse. Preriscalda il forno a 200 gradi, così che la piadipizza impiegherà solamente 15 minuti a cuocere. Se ne possiedi una, puoi anche utilizzare la friggitrice ad aria. Bastano 190 gradi per 12 minuti e il gioco è fatto. Con questa ricetta, farai un figurone con chiunque. Non dovrai più preparare impasti che hanno bisogno di cura e tempo, ma potrai comunque guastare una preparazione sfiziosa e gustosa.