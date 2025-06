Risparmiare: come mettere da parte un bel gruzzoletto per le vacanze

SOS vacanze: ti facciamo scoprire lo stratagemma perfetto per risparmiare e goderti un bel viaggio, mettendo del denaro da parte.

L’estate è ufficialmente iniziata, ma qualcuno non ha ancora prenotato le vacanze estive. Purtroppo, con le spese e i costi della vita, al giorno d’oggi, è sempre più difficile mettere dei soldi da parte per poterli spendere in sfizi ed extra.

Ovviamente, è difficile ma non impossibile. Infatti, esiste un trucchetto per risparmiare e ammucchiare un bel gruzzoletto di denaro, con il quale godersi una vacanza.

Se anche tu hai le mani bucate e non sai come salvaguardare la tua condizione economica, questo stratagemma fa proprio al caso tuo.

Risparmi e imprevisti: come gestire il tuo denaro

Il problema di molte persone è che, anche se hanno dei risparmi, non sanno in che modo gestirli e finiscono con lo spenderli in altro, rubandosi la possibilità di prenotare una vacanza. Con la giusta organizzazione, sarà possibile sia togliersi qualche sfizio, che avere dei soldi da parte per eventuali imprevisti. Più si entra nel mondo degli adulti e più si capisce che questi sono sempre dietro l’angolo.

La bolletta che non ci aspettavamo, l’auto che si rompe, la sostituzione di qualche elettrodomestico e molto altro ancora sono fattori che potrebbero mettere in ginocchio una famiglia che non è stata in grado, nei mesi precedenti, di organizzare le entrate. Figuriamoci, poi, avere la capacità di risparmiare per le vacanze. Per alcuni, sembra proprio un’utopia, ma la verità è che occorre solo un po’ di ingegno e il metodo giusto.

Il metodo salva-euro

I tuoi risparmi sono davvero fondamentali, perché ti aiuteranno nel momento del bisogno e ti permetteranno di goderti il tempo libero. Ma, come fare a mettere un bel gruzzoletto da parte? La soluzione sta tutta nel mettere in pratica il cosiddetto budget zero. Si tratta di un metodo utilizzato anche nelle aziende, per giustificare ogni spesa, ogni uscita che riduce la cifra di denaro a tua disposizione. Ognuno di noi ha delle spese ricorrenti, spese fisse, ma ha anche spese nuove, da non sottovalutare.

A ogni euro viene assegnato una sorta di lavoro. Procurati un quadernino dove poter annotare tutte le entrate regolari del tuo lavoro e, sulla base di queste, organizza le spese fisse, come affitto, utenze mensili, abbonamenti vari, come piattaforme streaming, palestra, connessione Internet. A queste, aggiungi quelle spese saltuarie, come l’assicurazione, il bollo, la revisione dell’auto e crea una scatola a parte, dove poter conservare il denaro rispettivo. Ovviamente, non vanno trascurate le spese variabili, come la spesa, i trasporti e le uscite di svago. Le spese variabili sono difficili da prevedere e da gestire, ma è qui che si vede la capacità di una persona. L’importante è fare un’ipotesi di quella che potrebbe essere la cifra e rispettarla il più possibile. Inoltre, è bene lasciare da parte anche dei risparmi. Una volta che avrai diviso per bene tutte le categorie, sicuramente sarà più facile riuscire a capire quanto potresti mettere da parte, nel giro di un anno, magari. Il tuo fondo di risparmio sarà il luogo perfetto dove andare a cercare quando avrai intenzione di prenotare una vacanza.