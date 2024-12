Poche settimane e rischi di perdere tutto: richiedi subito questo bonus | Ci sono migliaia di euro a tua disposizione

Affrettati a richiedere questa somma, rischi di arrivare troppo tardi: mancano solamente una manciata di giorni al termine.

Sono stati approvati numerosi bonus negli ultimi anni, al punto che molti cittadini rischiano di perdersene qualcuno per strada. In particolare, c’è una occasione imperdibile ancora per poche settimane.

Non è il caso di lasciarsi scappare questa opportunità. Ti consigliamo quindi di preparare subito le carte e presentare la tua richiesta.

Non è ancora noto, infatti, se in futuro questo tipo di misura economica possa essere nuovamente istituita. Per il momento non c’è questa possibilità: accaparrati subito il bonus.

Denaro “in scadenza”: corri a prenderlo e utilizzalo per migliorare la qualità della tua vita

Diversi i bonus approvati dallo stato che sono in scadenza. Infatti, l’anno sta volgendo al termine, e con esso anche una serie di misure economiche a favore del cittadino pensate per chiudersi nel 2024. Tra le occasioni approvate nel corso degli anni, il superbonus è stato particolarmente apprezzato. Infatti abbiamo visto non solo un assiduo rinnovo delle facciate, ma anche la ripresa del campo edilizio in un momento in cui era devastato anche a causa della pandemia.

Anche la misura di cui parliamo oggi rientra tra quelle che riguardano il campo edilizio. Questo aveva messo in campo la possibilità per determinate zone di rimediare alla mancanza di sicurezza. Ecco come funzionava e fino a quando vi si può accedere.

Bonus, in questi territori l’edilizia è quasi a costo zero ma ancora per poco

Stiamo parlando del sismabonus, che è proprio tra quelli in scadenza il 31 dicembre 2024. Il sismabonus permette a chi si trovi in zone sismiche di approfittare dei fondi dello Stato per provvedere alla messa in sicurezza antisismica. Le zone sismiche dei richiedenti devono essere classificate come 1, 2 o 3. Come massimale di spesa, la somma corrisponde a 96.000 euro per unità immobiliare, mentre le detrazioni dipendono da una serie di fattori tra cui la proprietà coinvolta e la tipologia di intervento.

Nonostante sia prevista la chiusura per questo bonus, le prime novità dal Governo per quanto riguarda la legge di bilancio 2025 palesano la possibilità di una proroga. Trattandosi, comunque, della bozza, non vi è alcuna garanzia che questo accadrà. Per questo motivo i cittadini sono invitati ad approfittare fino al 31 dicembre di quest’anno delle detrazioni consistenti previste grazie al sismabonus. Conviene adoperarsi per sistemare le (numerose) carte richieste per la domanda.