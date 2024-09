Poste Italiane, concorso per assunzioni in tutta Italia: stipendio da oltre 16 mila euro l’anno | Ecco come candidarsi subito

Affrettati a scoprirne di più sulle nuove assunzioni di Poste Italiane: gli stipendi sono da capogiro, non perdere altro tempo.

Di questi tempi, sembra così difficile avere un posto di lavoro stabile e fisso, che i giovani sono sempre più scoraggiati. Fortunatamente, però, c’è Poste Italiane a risolvere i tuoi problemi, perché sta offrendo una ghiotta opportunità a chiunque la sappia cogliere al volo.

Ci sono, infatti, assunzioni in tutta Italia, con stipendi che vanno oltre i 16 mila l’anno. Non perdere altro tempo e vieni a scoprire anche tu le posizioni aperte e il modo per poterti candidare. Un’occasione del genere non va affatto sottovalutata, perché potrai dare una svolta alla tua vita e continuare a fare progetti per il futuro.

Ogni anno, Poste Italiane avvia nuove campagne di reclutamento per determinate figure e lo fa nelle diverse sedi presenti sul territorio italiano. Anche se si tratta di contratti a tempo determinato, gli stipendi sono comunque promettenti e gli anni di esperienza nel settore potrebbero portarti a ottenere qualcosa di più concreto e duraturo. Scopriamone di più insieme.

L’offerta di Poste Italiane

Attualmente Poste Italiane ricerca portalettere per diverse sedi italiane ossia Project & Construction Engineers a Torino, Genova, Milano, Venezia, Trento, Firenze e Bologna, figure adatte al front end nella provincia di Bolzano. Ancora laureati per il settore logistico a Piacenza, Bologna e Monza e neolaureati per il programma Fraud Prevention Center, nelle sedi di Cagliari, Napoli, Caserta, Roma, Bologna, Catania, Genova, Venezia e Milano.

Come puoi ben notare, ci sono diverse opportunità e diversi luoghi in cui Poste Italiane assume. La scelta, dunque, spetta solo a te, tenendo anche conto dei requisiti e delle tue volontà. Se parliamo di postini, gli stipendi variano dai 1.200 ai 1.300 euro e i contratti, solitamente, vanno dai 3 ai 6 mesi. Vediamo cosa occorre per inviare la candidatura e come inviarla.

Candidatura come postino

Se vuoi candidarti come postino, dovrai possedere come titolo minimo un diploma di scuola secondaria di secondo grado, la patente di guida per il motorino aziendale, ovvero un Piaggio Liberty 125cc e un patentino di bilinguismo, se la tua candidatura è indirizzata alla provincia di Bolzano.

Il processo di selezione, poi, prevede due fasi, una costituita da un test online di logica e ragionamento, con 15-20 quesiti da completare entro 20 minuti e un colloquio, con una prova pratica di guida. Per candidarti, dovrai presentare la copia del documento d’identità, la copia del titolo di studio e il curriculum vitae aggiornato.