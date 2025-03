Posto di blocco, maranza rovinati a vita dal regolamento Onu n° 92: “sarà impossibile da modificare”

Se ti beccano senza questo componente sei rovinato, lo dice l’ONU: la nuova direttiva colpisce i più tamarri della strada.

Si è molto parlato della riforma del codice della strada, che ha scatenato numerose polemiche.

Ecco che, ora, giunge la nuova risoluzione dell’ONU.

Anche questa riguarda un dettaglio della circolazione stradale.

A essere colpiti sono cittadini che appartengono a una certa categoria: ecco cosa non si potrà mai più fare.

Veicoli: non puoi più fare questa modifica, se ti beccano sono guai

Si trattava di una pratica già vietata, una modifica che riguardava un mezzo di trasporto proprio, eppure dopo una istanza presentata, l’ONU si è ritrovata a dover effettuare delle precisazioni. Si parla, nello specifico, del regolamento numero 92. Il regolamento numero 92 stabilisce le prescrizioni uniformi per l’omologazione dei silenziatori di scarico non originali.

L’eliminazione dei silenziatori originali e la loro modifica o sostituzione è una pratica sempre più diffusa, seppure vietata. Per questo motivo è stato chiesto all’ONU di fare qualcosa per porre un freno a questa tendenza deleteria. Si parla della rimozione del cosiddetto dBkiller, ovvero il dispositivo collocato all’interno dell’impianto che, rompendo il fronte sonoro, consente di ridurre il rumore in uscita. Questo componente è davvero importante in quanto permette di ridurre notevolmente l’inquinamento acustico prodotto dai motori tradizionali. Per questo è importante ripristinarne la regolarità e trovare una soluzione per interrompere la diffusione di una pratica che lede il diritto a un buon ambiente acustico della collettività.

Una pratica da boicottare: interviene l’ONU a placare la situazione

Grazie all’intervento delle Nazioni Unite, da ora rimuovere il dBkiller danneggia lo scarico in modo irrimediabile. In questo modo è stato messo in piedi un divieto di manomissione, che riguarda, se presente, anche lo stesso software di gestione. Inoltre, l’intervento ha fatto sì che venissero cambiate anche le modalità con le quali si esegue il test fonometrico al momento dell’omologazione. Le prove, dunque, sono svolte in modo comparativo, su un veicolo equipaggiato sia con il silenziatore di scarico originale, sia con il dispositivo aftermarket.

Insomma, i mezzi rumorosi a causa di modifiche effettuate dai loro possessori saranno presto un ricordo lontano. I tempi di messa in vigore delle direttive ONU non sono i medesimi delle leggi nazionali, visto che prevedono mesi e mesi di tolleranza. Dall’entrata in vigore delle nuove regole, ad esempio, le vecchie omologazioni saranno comunque valide finché non trascorreranno ben 36 mesi.