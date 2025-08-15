Psicologo sotto l’ombrellone: l’iniziativa di un medico che ascolta le persone in spiaggia

Unisci l’utile al dilettevole e trascorri delle vacanze produttive: con lo psicologo sotto l’ombrellone, l’estate sarà più piacevole.

Fin da quando è stato introdotto il Bonus psicologo, molte più persone si sono avvicinate a questa pratica e hanno compreso l’importanza di questa figura.

Un professionista che sa ascoltarti è tutto ciò che ci vuole, specie in quei periodi in cui la vita ti mette a dura prova e tutto sembra andare storto.

Saper chiedere aiuto e saper riconoscere il bisogno di confrontarsi con uno psicologo è un grande passo avanti e non c’è nulla di cui vergognarsi. Anzi, quest’anno, potrai godere di una seduta direttamente sotto l’ombrellone.

Vieni a scoprire come avere il tuo psicologo anche in spiaggia, grazie all’iniziativa di un medico, che ascolta le persone in vacanza.

Un’opportunità per i bagnanti

In passato, c’è chi riteneva che gli psicologi fossero professionisti utili solamente a chi aveva problemi mentali e andare in cura era qualcosa da fare di nascosto, lontano dal pregiudizio della gente. Oggi, fortunatamente, molte persone hanno aperto la mente e hanno capito l’importanza di un professionista con il quale parlare, confrontarsi, aprirsi e migliorare la parte interiore di se stessi.

L’iniziativa di un medico, Alessandro Iacubino, nasce proprio per abbattere lo stigma e rendere la figura dello psicologo più accessibile a tutti. D’altronde, siamo soliti chiacchierare con i nostri vicini d’ombrellone, scambiarsi dei pareri con le persone accanto a noi, ma quanto sarebbe conveniente farlo con una persona competente, che ascolta in maniera differente rispetto agli altri?

L’iniziativa di Iacubino

Probabilmente, lo psicologo viene visto ancora come una figura atipica, da alcuni e irraggiungibile da altri. C’è chi, infatti, pur volendo, non può permettersi di pagare le sedute di terapia ed è costretto a rinunciarci. Grazie ad Alessandro Iacubino, però, i bagnanti sulle spiagge del Gargano potranno godere di una chiacchiera costruttiva a costo zero. Tra un tuffo e l’altro, lo psicologo di Apricena arriva sotto il tuo ombrellone e cerca di rompere quei tabù che circondano la sua professione.

La salute mentale è di fondamentale importanza per vivere una vita serena e appagante. In alcuni casi, occorre l’intervento di uno specialista per far sì che questo avvenga. L’iniziativa dello psicologo in questione, però, non si propone di fare terapia, di dispensare consigli tra un ombrellone e l’altro. Ciò che vuole fare il professionista è valorizzare la cura della mente. Ogni lunedì, e da agosto due volte a settimana, Iacubino si siede in riva al mare e attende la gente che ha voglia o bisogno di parlare con lui. Per stare bene con se stessi, non serve solo curare il corpo, con fitness e buon cibo, ma occorre anche passare dalla mente, uno strumento complesso e articolato.