Basta un ingrediente naturale e le Zanzare non entrano in casa: stop ai repellenti tossici

Dì addio alle zanzare senza dover utilizzare prodotti chimici: con questo rimedio naturale, le fai fuori in un batter d’occhio.

I mesi estivi portano gioia e felicità, le giornate si allungano e tutto sembra più bello, ma non dimentichiamo un piccolo dettaglio, ovvero le zanzare.

Questi insetti, piccoli e fastidiosi, si insediano ovunque. Sono in grado di disturbare le tue serate all’aperto, ma anche di rompere la quiete dentro casa.

Se non possiedi le zanzariere, è difficile tenerle lontane. Fortunatamente, però, abbiamo un rimedio naturale, in grado di sconfiggerle.

Grazie a questo ingrediente, non dovrai più usare prodotti tossici e dannosi, che danneggiano la salute e il portafoglio. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il potere di questo ingrediente

Come ben sai, sul mercato, ci sono davvero tanti prodotti utilizzati per allontanare le zanzare. Questi nascono per fungere da repellenti, ma possono causare fastidi e, persino, allergie in chi li usa. Sono specialmente gli spray a essere tossici, se realizzati con ingredienti chimici. In alternativa, ci sono dei cerottini alla citronella, da poter applicare direttamente ai vestiti, ma anche candele, zampironi, appositamente antizanzare.

Dentro casa, però, la questione diventa più complicata, perché non è buona abitudine riempire l’ambiente domestico con odori forti e fastidiosi per l’uomo. Per questo, ci siamo messi alla ricerca di un ingrediente naturale, sicuro e funzionale, perfetto anche per la tua abitazione. Questo sarà alla base del composto che agirà come deterrente, andando a interferire con i recettori olfattivi delle zanzare. Così facendo, per loro sarà molto più difficile intercettare le prede e trovare l’obiettivo da colpire.

Addio zanzare in casa

L’ingrediente naturale in questione è la menta piperita, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. Una delle componenti fondamentali di questa pianta è il mentolo, dal forte odore fresco, poco gradito alle zanzare. Ci sarebbero studi scientifici che dimostrano che l’olio essenziale di menta sia perfetto per ridurre le punture di zanzara.

La menta piperita contiene mentolo, pulegone, ma anche limonene e cineolo, altri composti che amplificano l’azione repellente. Con foglie di menta e acqua distillata, puoi creare uno spray fai da te e naturale, da spruzzare anche in casa. In alternativa, puoi posizionare qualche piantina di menta fresca vicino a porte e finestre, per creare una barriera naturale. Anche se non è un ingrediente chimico, evita comunque che lo spray venga a contatto con gli occhi e che non sia applicato in caso di esposizione al sole, perché potrebbe essere foto sensibile.