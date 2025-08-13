Ilcorrierino.com

News

Questa Pianta favorisce il sonno: basta posizionarla in camera da letto e dormirai meglio

DiKatia Tosto

Ago 13, 2025
Pianta per dormire meglio
Donna sotto il piumone con bicchiere in mano e piante accanto al letto (Canva) Ilcorrierino.com

Impara a sfruttare il potere della natura e utilizza una pianta per dormire meglio: ecco di quale pianta stiamo parlando.

Essere circondati da piante fa bene al corpo e all’anima. Gli amanti del verde non possono fare a meno di averle ovunque, in ogni angolo della casa, sfruttando la loro bellezza ornamentale e i loro benefici.

Se anche tu sei un pollice verde e ti piace circondarti di vegetazione, sappi che c’è una pianta perfetta per il tuo sonno.

Il nesso ti sembrerà assurdo, ma con questa pianta riuscirai a dormire meglio e a riposare di più. Scopriamo insieme di che si tratta, nello specifico e in che modo un arbusto può incidere positivamente sulla qualità del sonno.

Perché acquistare piante

Acquistare piante, per alcuni, è solo un hobby, mentre per altri è un vero e proprio investimento per il benessere personale. Le piante, infatti, oltre a essere belle da vedere, sono anche curative, mediche, piene di tantissime qualità e benefici. In questo caso, ti suggeriremo una pianta da poter collocare proprio nella tua camera da letto, una delle stanze più importanti in una casa.

Dopo una giornata stancante e stressante, ricca di impegni, il desiderio della maggior parte delle persone è quello di abbandonarsi a un sonno ristoratore. Alcune volte, però, questo non è possibile e così c’è chi passa la notte in bianco, svegliandosi più stanco di quanto non lo fosse già la sera prima. Ma, grazie a questa pianta, il tuo riposo subirà una svolta inaspettata. Non perdere altro tempo e mettila subito accanto al tuo letto.

La pianta per la camera da letto
Uomo felice che dorme con piante accanto (Canva) Ilcorrierino.com

La pianta per sonno tranquilli

Se hai bisogno di dormire, senza essere disturbato da zanzare o da brutti pensieri, la lavanda è la pianta che fa al caso tuo. Questa è perfetta come repellente contro tutti quegli insetti che, di notte, di ronzano nell’orecchio e si divertono a pizzicarti in ogni parte del corpo. Oltre a essere una soluzione ecologica per abbattere le zanzare, la lavanda si dimostra essere anche un ottimo rimedio per abbassare la pressione sanguigna e rallentare il battito cardiaco.

Riesce anche a contrastare ansia e depressione, in quanto stimola la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore fondamentale per l’equilibrio emotivo. Anche chi fa più fatica ad addormentarsi, potrà concedersi un sonno lungo e profondo, grazie al profumo della lavanda. Non dimenticare di metterla in un vasetto, sul comodino o accanto al tuo letto e noterai subito una grande differenza.