Questo segnale stradale lo riconosce solo il 30% degli automobilisti | Incidente assicurato se non lo rispetti

Questo segnale non è riconosciuto dalla maggior parte degli automobilisti, ma è indispensabile per la sicurezza

La sicurezza stradale è una delle principali priorità delle istituzioni tanto da essere costantemente a lavoro per garantire una maggiore tutela.

Un elemento chiave per la sicurezza è la segnaletica stradale che riesce a garantire l’ordine del traffico e di tutti gli automobilisti.

Si tratta di un insieme di regole universali che devono essere conosciute non solo dagli automobilisti, ma da tutti gli utenti della strada.

Rispettare queste regole non è solo un obbligo, ma si tratta di un grande atto di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri.

L’importanza della segnaletica stradale

La segnaletica stradale svolge un ruolo essenziale poichè non serve solo a migliorare il traffico urbano, ma soprattutto a prevenire incidenti che possono avere anche conseguenze irreparabili. Lo stop, i segnali di attraversamento pedonale, le precedenze sono essenziali per comprendere come comportarsi in determinate situazioni.

I segnali si suddividono in tre principali categorie: segnali di indicazione, di pericolo e segnali di prescrizione (obblighi, precedenze e divieti). Tuttavia, può capitare di dimenticare alcuni segnali che non si incontrano spesso e questo può causare problemi di viabilità o addirittura incidenti.

Il segnale stradale riconosciuto solo dal 30% degli automobilisti

Riconoscere i segnali stradali è fondamentale per garantire sicurezza a se stessi e agli altri utenti della strada. Tuttavia, la memoria umana è imperfetta e può capitare di dimenticare il significato di un segnale che non si incontra frequentemente. Tra questi c’è sicuramente il segnale P-2: ha la forma di un triangolo il bordo rosso ed una X nera al centro. Com’è noto, la forma triangolare indica la possibilità di incontrare un potenziale pericolo ed in questo caso, avverte i conducenti della vicinanza di un incrocio.

L’obiettivo di questo cartello consiste nel segnalare la necessità di prestare la massima attenzione e di iniziare a rallentare per rispettare i successivi segnali di precedenza. In prossimità di un incrocio è sempre necessario restare allerta, anche in mancanza di un segnale che lo comunica. Tuttavia, può capitare di incontrare questo cartello che ha l’obiettivo di ricordare il giusto comportamento da adottare in prossimità di un incrocio. Generalmente viene posizionato nelle zone in cui sono presenti più incroci o nelle aree in cui i segnali di precedenza non sono ben visibili. Come riporta il sito web “larazon.es“, il segnale contribuisce a rendere le strade più sicure ed è bene riconoscerlo per evitare ogni pericolo.