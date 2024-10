Rinnovo della patente: se hai una di queste patologie te la strappano in faccia | Assolutamente vietato guidare

Se hai una tra queste malattie allora non puoi guidare, a questo limite sono dedicate delle norme all’interno del Codice della Strada.

Avere la possibilità di guidare è più importante che mai: molte città presentano un imponente problema di scarsità o inefficienza dei mezzi pubblici a causa della quale moltissimi si ritrovano a scegliere di affrontare le spese e lo stress di guidare un mezzo proprio piuttosto che affidarsi ai mezzi cittadini.

Purtroppo e per fortuna però, a non a tutti è concesso guidare: si tratta di una attività che necessita di tutta l’attenzione dell’automobilista in questione. Pertanto è vietato mettersi alla guida senza avere la patente in regola oppure nel caso in cui si abbia un tasso alcolemico più alto rispetto al limite imposto dalla legge.

Sfortunatamente, anche se si hanno alcune patologie secondo la legge non è possibile ottenere la patente di guida. Si tratta solamente di una delle limitazioni che chi ha una determinata patologia deve sopportare, ma è un punto che incide non poco sulla quotidianità della persona.

Nel Codice della Strada sono elencate tutte quelle patologie che non consentono, per legge, l’attività di guida. Secondo il Codice chi ha queste malattie potrebbe non garantire la sicurezza propria e degli altri che popolano la strada. Vediamo quali sono.

Patologie che impediscono la guida: un elenco

A chiarire tutte le condizioni di salute che possono essere di ostacolo a un automobilista ci pensa l’appendice II dell’articolo 320 del Codice della Strada, che affronta i casi in cui interviene la sospensione (temporanea) della patente di guida.

Nello specifico, l’articolo chiarisce che chi riceve questa misura – la sospensione – non può mettersi al volante a causa di una malattia fisica e psichica o di deficienza organica o minorazione.

La sospensione della patente di guida e le sue cause

Nello specifico, la patente di guida viene sospesa per affezioni cardiovascolari o in caso di grave mancanza di vista o di udito (per via di patologie come cataratta o impossibilità di poter indossare un apparecchio acustico). Ancora, malattie del sistema nervoso centrale o periferico (come l’encefalite), patologie urogenitale (come l’insufficienza renale) e alcuni gravi casi di patologie endocrine.

In caso di diabete è possibile guidare previo un controllo medico che certifichi la sicurezza di questa attività. In caso di epilessia, la patente può essere rinnovata nel caso in cui il soggetto in questione non abbia avuto crisi per un periodo di tempo di almeno due anni. Al contrario, in alcuni casi la sospensione potrebbe diventare definitiva.