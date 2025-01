Ritirate dagli scaffali tutte queste conserve: scatta l’allarme Botulino | È vietato portarle a tavola

Allarme alimentare: ritiro in massa per una serie di conserve, arriva la nota dal Ministero della Salute. Se le hai in casa fai attenzione.

Anche questa volta il Ministero della Salute giunge in soccorso dei consumatori grazie a una nota che va a illustrare le caratteristiche di una serie di prodotti che sono stati identificati come potenzialmente pericolosi grazie ai controlli.

In questo caso, i prodotti ritirati sono delle conserve di vario genere di un noto marchio. Ancora una volta di tratta di un richiamo precauzionale per l’identificazione della possibile presenza di una sostanza nociva.

Nella sezione della nota relativa alla motivazione del ritiro è descritta la possibile contaminazione con tossina botulinica: ecco di che cosa si tratta e qual è il prodotto che dovete eliminare dalla dispensa.

Rischio presenza di botulino in queste conserve: se le avete in dispensa non consumatele

La serie di conserve è parecchio ampia: sono interessate dal richiamo sia conserve vegetali, che confetture e marmellate e, infine, anche paté e pesto. Anche i lotti sono più di uno per ogni tipologia del prodotto.

Questa notizia non ha certo fatto piacere al marchio che si è ritrovato ad essere coinvolto. Si tratta, come indicato dalla nota ministeriale e riportato dal sito ilfattoalimentare.it, del marchio Mentuccia di Zavone Anita, con stabilimento di produzione in via Umberto I 138, a Milazzo, nella città metropolitana di Messina. Nella nota sono descritti tutti i lotti richiamati, con le dovute raccomandazioni da parte del Ministero.

Prodotti richiamati per contaminazione: tutti i dettagli nella nota del Ministero

Tra le conserve richiamate troviamo i seguenti lotti e tipologie di prodotti del marchio Mentuccia: Aperitivo salinaro, Caponata di melanzane con capperi di salina, Composta di pomodoro piccante, Composta di cipolle in agrodolce, Confetti di pomodoro, Mostarda di peperoni piccante, Oro di Salina, Pomodori secchi sott’olio, Confettura extra di fichi con mandorle, Confettura extra di fichi, Marmellata di arance amare, Marmellata di cedro e malvasia, Marmellata di mandarini, Paté di agrumi con mentuccia e mandorle, Paté di melanzane con mentuccia, Pesto alla Filicudara.

Per verificare se siate in possesso di uno dei lotti ritirati relativi a questi prodotti basterà controllare i numeri e la relativa scadenza, entrambe informazioni riportate con precisione nella nota del Ministero della Salute. La raccomandazione, nel caso si fosse in possesso di uno o più lotti soggetti a ritiro, consiste nel non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita in cui è stato acquistato, così da ottenere un rimborso.