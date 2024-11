Royal Family nel caos: lo hanno allontanato da Palazzo in fretta e furia | La decisione dopo l’ennesimo scandalo

La goccia che ha fatto traboccare il vaso per il giovane reale: immediato il suo allontanamento da palazzo, shock tra i sudditi.

Interdizione in piena regola per il giovane membro della famiglia reale, dopo che l’ennesima accusa a suo carico ha provocato un terremoto nelle fondamenta su cui si poggia l’opinione pubblica.

I sudditi del Paese e il clamore acceso anche altrove hanno rinforzato la decisione. Per molti, l’allontanamento del futuro erede è stato necessario per mitigare l’imbarazzo.

La Famiglia Reale si è ritrovata a fare i conti con un “nemico” che più interno non poteva essere: si tratta proprio del loro primo figlio, che non sembra volersi allineare alle aspettative della popolazione. Ecco di chi si tratta.

La cacciata da Palazzo del primo figlio: il giovane si prende (alcune) responsabilità

Stiamo parlando dei regnanti di Norvegia, nello specifico della famiglia del principe ereditario. A essere stato allontanato dalla residenza reale altro non è che il primo figlio della Principessa Mette-Marit e del Principe ereditario Haakon, ovvero Marius Borg Høiby. Se alcuni pensano che si tratti di una misura esagerata per una ragazzata, allora è bene che si conosca tutta la storia: non è, infatti, la prima volta che il giovane si ritrova a confrontarsi con accuse molto gravi.

Già tempo fa, infatti, avevano preso parole contro di lui ben tre delle sue ex fidanzate, denunciando il comportamento che Marius Borg Hoiby aveva avuto con ognuna di loro. Questo era avvenuto contestualmente all’arresto del ragazzo in seguito agli abusi contro l’ultima ex: la denuncia aveva dato il coraggio di farsi avanti anche alle altre due. L’abuso che aveva causato l’arresto è stato confermato da Marius, che invece si è detto innocente riguardo alle altre accuse a suo carico. Ma, assurdamente, a causare la “cacciata” da Palazzo è stata un’altra accusa ancora.

Via da Palazzo, non può rientrarci: ecco oggi dove vive il Reale

A quanto pare, nonostante abbia confessato l’abuso contro una delle sue ex ragazze, il giovane sarebbe potuto rimanere a Palazzo, se non fosse stato per un furto. Un altro scandalo è stato narrato dalla testata norvegese Se og Hør: Marius Borg Høiby avrebbe organizzato una festa poi sfuggita a qualunque controllo, un party che avrebbe portato alla devastazione della residenza e non solo.

Nel corso del raduno sarebbero stati sottratti beni importanti sentimentalmente ed economicamente da parte di una banda di motociclisti. Oggi il giovane risiederebbe in una casa a poca distanza rispetto alla residenza dei principi: si troverebbe ai margini della foresta di Skaugum, ad Asker. Non è dato ancora sapere se potrà prima o poi fare ritorno a casa.