Sardegna SUPERATA: non è la spiaggia più bella d’Italia | I veri Caraibi ora li trovi qui

Non ci crederai mai, ma la regione ad avere il mare più bello non è la Sardegna: ecco dove prenotare le tue vacanze, in Italia.

Ogni volta che pensiamo a dove prenotare le nostre vacanze estive, c’è una regione che salta subito all’occhio e che si pone ai primi posti, tre le più gettonate.

Stiamo parlando della Sardegna, ricca di luoghi da scoprire, prelibatezze culinarie da gustare e spiagge da visitare.

Vip e turisti comuni, ogni anno, affollano questa regione, convinti di trovare qui la spiaggia più bella d’Italia. In realtà, invece, il primato è di un’altra destinazione, che ti lascerà senza fiato. Ecco di cosa stiamo parlando.

Le meraviglie della Sardegna

La Sardegna, per molti italiani e non solo, ha sempre rappresentato un sogno. Con le sue spiagge affascinanti e le sue acque cristalline, questa regione è in grado di attirare milioni di visitatori, ogni anno. D’altronde, quando qualcosa diventa di moda e costruisce, attorno al suo nome, un vero e proprio impero, è difficile resistergli. Ma, per quest’anno, la Sardegna potrebbe non fare più così tendenza come negli anni passati.

Infatti, anche se conserva ancora luoghi suggestivi come la Spiaggia della Pelosa, Cala Mariolu e Costa Smeralda, questa regione rischia di essere sorpassata alla grande da un’altra perla del made in Italy. I sardi sono increduli e contrariati, ma la realtà è che, in Italia, esiste una spiaggia che non ha nulla da invidiare a quella dei caraibi e questa non si trova in Sardegna.

I Caraibi made in Italy

La regione che accoglie e custodisce questo gioiellino è Lampedusa. Rimaniamo, dunque, sempre in tema isola, ma ci spostiamo dalla Sardegna. La protagonista di questo successo inaspettato è la Spiaggia dei Conigli che, con acque turchesi e sabbia bianchissima, ha conquistato il cuore di tutti coloro che l’hanno visitata e si è guadagnata una fama indescrivibile, battendo addirittura le spiagge sarde, che hanno sempre occupato i primi posti tra le più belle.

Situata all’interno della Marina Protetta di Lampedusa e Linosa, la Spiaggia dei Conigli ha ottenuto il riconoscimento per la sua bellezza naturale e importanza ecologica. Oltre a essere il luogo perfetto dove trascorrere una vacanza, questo è anche l’ambiente ideale per tartarughe marine e tutti i protagonisti dell’ecosistema marino, ma, non è l’unica spiaggia ad aver ottenuto un tale successo. Lampedusa, infatti, offre tante altre mete da non perdere, come Cala Pulcino e la Spiaggia dell’Isola dei Conigli.