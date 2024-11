Se vivi in queste regioni non dimenticare l’ombrello: in arrivo una nuova ondata di maltempo | Piogge e rovesci anche intensi

Una nuova ondata di maltempo sta per abbattersi sulla penisola: massima allerta per alcune regioni d’Italia

Il mese di novembre è iniziato con temperature miti e giornate soleggiate che hanno dominato gran parte d’Italia, regalando un’insolita sensazione di primavera.

Gli italiani potranno godere di queste temperature ancora per poco poichè le condizioni metereologiche avverse stanno per colpire il Bel Paese.

Il maltempo sta per abbattersi sulla penisola italiana. In particolare alcune regioni saranno colpite da piogge torrenziali e particolarmente abbondanti.

Si consiglia, dunque, di preparare gli ombrelli perchè dopo settimane soleggiate e all’insegna del ben tempo, l’anticiclone sta per giungere in Italia.

Il maltempo nei prossimi giorni

Gli amanti delle temperature miti e delle giornate soleggiate, ben presto dovranno prepararsi ad un cambiamento climatico che porterà le piogge torrenziali al centro della scena. L’alta pressione che ha caratterizzato l’inizio di novembre sarà sostituita da un anticiclone piuttosto violento.

Arriverà definitivamente l’autunno e le temperature subiranno una drastica discesa. In particolare, alcune regioni d’Italia saranno colpite da un calo termico non indifferente e da forti piogge torrenziali. L’allerta è massima ed il cambiamento climatico è previsto tra giovedì 7 e martedì 12 novembre.

Preparate l’ombrello: queste regioni saranno colpite dal maltempo

Il maltempo sta arrivando e le anomalie bariche stanno per giungere sul continente portando con se un drastico cambiamento meteorologico. Tra giovedì 7 e martedì 12 novembre alcune regioni d’Italia dovranno prepararsi ad affrontare l’inizio ufficiale dell’autunno con un calo delle temperature, temporali sparsi e piogge abbondanti sia sulle coste che nelle zone interne. Come riporta il sito web “meteolive.it“, la situazione potrebbe essere molto delicata poichè potrebbero presentarsi temporali autorigeneranti, ovvero una condizione atmosferica che genera forti temporali e anche possibili alluvioni.

L’allerta deve essere massima e due regioni d’Italia saranno maggiormente colpite da queste condizioni avverse. Le zone d’Italia interessate dall’anticiclone saranno la Sicilia e la Sardegna: in particolare le Egadi e la zona di Pantelleria ed Ogliastra, mentre per la Sicilia saranno coinvolte la costa meridionale ed orientale. Le perturbazioni saranno concentrate sulle due isole maggiori, mentre per la restante parte della penisola i fenomeni di maltempo saranno praticamente assenti. Alcuni modelli diffusi dagli esperti evidenziano anche la possibilità di forti temporali sulla provincia di Catania, soprattutto nelle zone che si trovano lungo la costa. Date le previsioni metereologiche per la prossima settimana, sarà opportuno prepararsi al cambiamento termico in arrivo che porterà con sè delle condizioni instabili.