Semaforo, ti cuccano anche se rispetti il rosso: ad ogni incrocio rischi un multone da 220€

Con il nuovo Codice della Strada non c’è più tolleranza per chi infrange le regole: le sanzioni sono severe

Dal 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada, ovvero l’insieme di regole che disciplina la corretta circolazione stradale.

E’ importante sottolineare che non sono state modificare le leggi, ma il nuovo codice prevede delle sanzioni più severe per coloro che non rispettano i limiti imposti.

L’obiettivo è di garantire una maggiore sicurezza stradale ed evitare incidenti che possono avere conseguenze anche molto gravi.

Le regole imposte dalla legge sono valide a qualunque ora del giorno e della notte e devono essere rispettate da ogni automobilista.

Codice della Strada: il rispetto del semaforo

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada sono cambiate le sanzioni per coloro che non rispettano i limiti imposti dalla legge. Una particolare attenzione è posta nei confronti della guida sotto stato di ebrezza o l’uso di dispositivi che possono distrarre gli automobilisti e causare gravi incidenti.

Tuttavia, non va sottovalutato il rispetto del semaforo. Com’è noto, gli automobilisti possono proseguire la marcia solo con il semaforo verde, ma non sempre questa disposizione viene rispettata. La legge parla chiaro e c’è zero tolleranza per coloro che non rispettano le regole.

Codice della Strada, sanzioni severe anche se rispetti il rosso

Il nuovo Codice della Strada ha suscitato moltissime polemiche per le sanzioni severe imposte a coloro che non rispettano le regole. Tra le novità oggetto di discussione ci sono le conseguenze per gli automobilisti che non rispettano il semaforo. Secondo l’art. 41 del Codice della strada, in prossimità del semaforo giallo si è obbligati a fermarsi a meno che non si è troppo vicini all’incrocio e sostare in quel punto può provocare pericoli per se stessi o per gli altri. Solitamente il semaforo giallo dura circa 5 secondi nelle strade di città e ha la funzione di avvertire i guidatori di decelerare in modo sicuro prima che il semaforo diventi rosso.

Come riporta il sito web “brocardi.it“, alcuni automobilisti tendono invece ad accelerare per passare prima che il semaforo cambi colore. E’ bene sapere che moltissimi semafori sono dotati di telecamere e le multe sono decisamente severe. Se l’automobile supera la linea dell’incrocio mentre il semaforo è già rosso, la sanzione è di 167 euro. Tuttavia, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 7:00 del mattino, la multa sale a 222 euro. Dunque, anche se ci si ferma al semaforo rosso, si rischia la decurtazione di 6 punti dalla patente o la sospensione della stessa se si tratta di recidiva.