Test di Logica: che fine ha fatto la nuotatrice? Solo uno dei suoi amici sa la verità | I veri geni scovano il colpevole in 7 secondi

Pochi secondi per beccare il colpevole, mettiti subito alla prova: se ci riesci in questo limite di tempo hai un’intelligenza incredibile.

Sono numerosi i test online che mettono alla prova l’intelligenza. Spesso si tratta di rintracciare un elemento in una immagine fissa, ma oggi proponiamo un indovinello situazionale.

Ultimamente gli enigmi sono spesso usati durante i colloqui di lavoro. Il personale HR, infatti, sviluppa sempre tecniche diverse per intercettare qualità e difetti dei candidati.

L’indovinello di oggi riguarda una storia che parla di nuotatrici, è illustrato in un video pubblicato su YouTube: se sei pronto con il cronometro puoi provare a risolverlo in 7 secondi.

Uno dei protagonisti sa tutto: scova quale non sta dicendo la verità

L’indovinello, pubblicato online da Il Lato Positivo, si chiama “La nuotatrice scomparsa” e mette alla prova la capacità di problem solving. La nostra protagonista è la nuotatrice Ashley, che si sta preparando per partecipare a una gara di nuoto molto importante che si terrà il lunedì successivo.

La nuotatrice, però, il giorno precedente rispetto alla gara, non si trova da nessuna parte. Interviene, dunque, la polizia, che individua subito tre sospettati, anche loro nuotatori: Gianna, Mary e Sam. Gli inquirenti procedono ad ascoltare le testimonianze di tutti e tre. Gianna racconta di non aver avuto contatti con la scomparsa dopo l’ultimo allenamento. Mary, invece, ricorda di averla invitata a pranzo sabato, ma Ashley aveva rifiutato perché doveva farsi i capelli prima della gara. Infine, Sam dichiara di aver parlato con la nuotatrice la sera precedente, commentando l’ansia per la gara imminente. Uno dei tre sta mentendo, riesci a capire chi?

Uno dei tre sta mentendo: la Polizia lo ha capito, e tu? Ecco la soluzione

Se hai compreso chi abbia mentito entro 7 secondi, allora hai uno spirito di osservazione e una capacità di ragionamento più alti rispetto alla media. Ora veniamo alla soluzione.

A mentire è stata la nuotatrice Mary. Infatti le nuotatrici sanno molto bene che sarebbe davvero insensato acconciarsi i capelli prima di una gara di nuoto. Pertanto è impossibile che Ashley le abbia risposto in quel modo una volta invitata a pranzo. Si può, quindi, dedurre che Mary sappia qualcosa su Ashley, probabilmente è a conoscenza del luogo in cui si trova la ragazza. Se lo hai capito subito non ti resta che mettere alla prova i tuoi amici o familiari e scoprire chi ragiona più velocemente.