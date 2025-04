Ticket sanitario, non lo pagate più: chi è nella ‘lista d’oro’ è esentato a tempo indeterminato | Lo ha deciso la Meloni

Nemmeno più il ticket per i contribuenti italiani: il Governo Meloni fa un favore ai cittadini, in ambito medico questa categoria paga zero.

Il Sistema Sanitario Nazionale del nostro Paese prevede una assistenza ai cittadini per quanto riguarda la sfera della salute.

Se ne è parlato molto, di salute, negli ultimi anni, specie durante la pandemia.

Il diritto alla salute è un diritto umano inviolabile, e fortunatamente nel nostro Paese esiste una assistenza pubblica.

Sfortunatamente, però, sappiamo che anche in caso di visite nel pubblico è necessario sborsare denaro per il ticket dell’ospedale: ora non più (per tanti).

Ticket sanitario 2025: potresti non doverlo più pagare! Controlla subito se rientri nella novità

Il costo relativo al ticket sanitario è dovuto da tutti i cittadini che usufruiscano di un servizio del SSN in alcune delle sue specificità. Bisogna pagare il corrispettivo dovuto per il ticket in caso di visite specialistiche, esami diagnostici strumentali e di laboratorio, prestazioni fornite in pronto soccorso (a eccezione delle situazioni di emergenza) e cure termali. Ci sono, però, alcune eccezioni che sono determinate direttamente dalla legge. Queste deroghe possono, comunque, subire cambiamenti da un anno all’altro. Infatti, le esenzioni del ticket sono valide già per una serie di categorie: ecco cosa è cambiato con l’anno in corso.

Le esenzioni rispetto al ticket sono previste per tutti quei cittadini che possono usufruire gratuitamente della sanità pubblica. I fattori per i quali una persona può essere esente da ticket sono diversi e rientrano in aspetti quali età, reddito, condizioni particolari di salute e altri. Ecco chi, quest’anno, ha diritto all’esenzione del ticket sanitario.

Ticket sanitario nel 2025 potresti essere esente anche tu: non regalare soldi allo Stato

Tra le categorie di persone che hanno diritto all’esenzione del ticket c’è quella delle persone con malattie croniche. La liste delle malattie croniche coperte sono indicate nell’allegato 8 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea (12.01.2017).

Casistica che rientra nell’esenzione è quella di diagnosi precoce di tumore per i controlli più diffusi, come colonscopia e mammografia. Sussiste l’esenzione dal ticket anche per le persone con disabilità, per chi è in stato di gravidanza, per quanti dimostrino di avere un ISEE inferiore alle soglie indicate dalla normativa. Per richiedere l’esenzione è necessario munirsi della corretta documentazione, che cambia in base ai motivi per cui si ha diritto a evitare il pagamento del ticket. Bisogna, in ogni caso, rivolgersi alla ASL di appartenenza.