Ufficiale lavoro, “Vi aumentiamo lo stipendio di 172 euro”: la lista completa dei fortunati dalla A alla Z

Novità sul lavoro, il vostro stipendio aumenta di 172 euro: ecco a chi spetta questo beneficio, tutti i dettagli e le curiosità

Abbiamo sentito parlare molto spesso di alcuni aumenti del proprio stipendio che lasciano l’amaro in bocca proprio per via di novità di cui non tutti sono pronti a ricevere perché del tutto inaspettate. Nel corso di questo articolo, infatti, vi sorprenderemo dandovi delle notizie incredibili per alcune categorie di lavoratori che si troveranno degli aumenti davvero consistenti sulla loro busta paga: ecco cosa riguardano.

Molto spesso i lavoratori non hanno mai una certezza di quello che accade nel mondo, soprattutto per via delle nuove misure adottate dal Governo Meloni circa il mondo del lavoro, degli stipendi e tutto ciò che ne concerne, visto le modifiche sostanziali che sono state fatte quest’anno.

Proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi degli aumenti in stipendio per determinate categorie di soggetti per le prossime 13 mensilità. Una novità che lascia tutti senza fiato proprio per la cura che il Governo ha avuto in una situazione particolare come questa dove, i rincari si fanno sentire così come tutto quello che ci gira intorno è sempre più problematico.

Per ovviare a questo problema, queste categorie di soggetti riceveranno un aumento sulla propria busta paga: andiamo a vedere di chi si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che cambiano la vita a moltissimi soggetti senza che almeno al momento ne sono a conoscenza.

Aumento sulla propria busta paga per questi lavoratori: ecco di chi si tratta

Molto spesso parliamo sempre di crisi economica ma in questo paragrafo abbiao deciso di darvi una bella notizia proprio per questa categoria di lavoratori che riceveranno un aumento nel loro stipendio: stiamo parlando di coloro che operano nel servizio sanitario Nazionale. Infatti, è stato stanziato un fondo di circa 1,784 miliardi di euro per assicurare un incremento economico delle retribuzioni spettanti ad infermieri, tecnici, operatori socio-sanitari e personale non dirigente.

Proprio i base all’ipotesi dell’ARAN, è possibile prevedere da Ottobre un incremento di circa 172,37 euro per tredici mensilità, ovvero il 6,8% in più rispetto alle retribuzioni attuali. Le risorse a cui facciamo riferimento sono le seguenti: 175 milioni di euro per l’indennità di pronto soccorso, 35 milioni di euro per la specificità infermieristica, 15 milioni di euro per la tutela del malato.

Cosa dice il sindacato a riguardo

Secondo alcuni sindacati questa cifra è davvero troppo bassa per parlare di aumento, in quanto questi importi non sarebbero sufficienti a compensare gli effetti di un’inflazione di quasi il 17% del potere di acquisto.

Il sindacato, quindi, aggiunge: “L’Aran, con la disinvoltura di un prestigiatore esperto, racconta una versione sempre più raffinata della realtà economica del contratto; nelle sue acrobazie statistiche insiste nel dire che il contratto è vantaggioso, parlando di un aumento medio di 172 euro per gli infermieri. “