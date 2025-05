Notizia di pochi secondi fa: “Vietato sospendere la patente agli abitanti di questa città” | Se vivete qui siete salvi

Addio patente per gli abitanti di questa città: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole

Città italiana in cui è vietato sospendere la patente: ecco di che si tratta

Se vuoi vivere a contatto con la natura, ami il trekking e vuoi stare tranquillo lontano dalla solita città rumorosa e piena di traffico intenso che non ti fa respirare come dovresti, allora secondo uno studio riportato da Legambiente, dovresti vivere proprio in una città circondata da 100.000 abitanti ma altrettanti 200 alberi: si sta parlando proprio della città di Belluno, che, grazie a questo primato, si piazza al diciannovesimo posto della classifica generale con 66,90% di punti.

Nella classifica analizzata da Legamabiente, abbiamo sicuramente percepito che Belluno si piazza prima nelle classifiche, ma sicuramente ce ne sono altre ad essere definite sullo stesso piano di questa città; tra queste Reggio Emilia, con 80,66% punti e che conquista la vetta soprattutto grazie alle infrastrutture per la ciclabilità, Trento e Parma con 76,64%.

Patente, ecco come cambiano le cose

Se vivi a Belluno, in una città dove ci sono molti alberi e il contatto con la natura è pressoché normale, è davvero difficile avere malattie cardiovascolari proprio per i tantissimi benefici di vivere a contatto con l’aria aperta.

Pertanto, è bene dire circa la patente sospesa che non è davvero possibile la sospensione della patente a vita a priori: se commetti un reato ne paghi comunque le conseguenze.