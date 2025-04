Ultim’ora Codice della strada, “Introdotto il primo Premio Parcheggio”: vi pagano se lo fate nel modo giusto

Se non sai la novità prevista dal Codice della strada, è stato introdotto il Premio Parcheggio: andiamo a vedere di cosa si tratta

Molto speso il mondo e la società moderna si evolve sempre di più e durante questi nuovi periodi, vengono introdotte delle nuove normative dal Codice della Strada che premiamo alcuni guidatori soprattutto per quanto riguarda un tema in particolare, il parcheggio. Andiamo a vedere nel dettaglio a cosa si fa riferimento, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Molto spesso ci capita di trovarci dinnanzi a delle situazioni che possano ostacolare la nostra vita ma soprattutto il nostro senso di civiltà soprattutto quando si guida; infatti, esistono diversi metodi per far si che ci sia sempre un parcheggio ordinato, non ci siano problemi tra i guidatori e che tutto possa essere ben organizzato evitando problemi i seguito.

Tra questi, esistono delle normative che vigilano sul Codice della strada, sui parcheggi e su tutto ciò che ne concerne soprattutto se ad effettuare un “atto di buona fede” sei proprio tu; il Codice della strada ti premia solo se commetti questo procedimento.

Andiamo a vedere di cosa si tratta nel dettaglio e come potrebbe cambiarti la vita: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Premio parcheggio, ecco come potresti essere premiato

Non hai mai sentito che qualcuno ti premia se ha effettuato un parcheggio in maniera corretta senza danneggiare altri guidatori e altre macchine? Proprio in Svezia è stata lanciata un app che premia chi denuncia parcheggi irregolari e lo fa non con un «like». Questa prende il nome di Scout Park, che se non ci sono dati sul numero di download sfrutta un’idea utile e allo stesso tempo interessante.

Quello che devi fare è semplicissimo, scaricare l’app, avere compiuto almeno 16 anni e inserire la propria tessera sanitaria nazionale oltre che il numero di telefono. A quel punto, alcune categorie come mamme a passeggio con la carrozzina, pensionati annoiati, studenti in cerca di un guadagno extra, ma anche lavoratori, possono scatenarsi a trovare l’infrazione. Tutto quello che devi fsre è scattare una foto e postarla sull’app, con la targa ben visibile.

Cosa ci guadagni da questa app

Se trovi questa infrazione puoi guadagnare 50 corone svedesi (circa 4 euro) attraverso l’app di pagamento Swish. In Italia, infatti, nel 2024 il valore delle multe emesse dai comuni italiani è stato di quasi 1,7 miliardi di euro.

Se questa app, infatti, fosse presente qui ci sarebbe da arricchirsi seriamente, soprattutto nelle grandi città, Milano e Roma in particolare.