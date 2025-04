Ultim’ora, “vietato lamentarsi del caldo”: chi lo fai in estate paga 309 euro | Introdotta la Tassa Lamentosi

Una nuova normativa legata al caldo potrebbe farti rischiare 309 euro di multa: ecco cosa sta succedendo, i dettagli e le curiosità

I nostri carissimi lettori quando arriva la bella stagione hanno già il sogno di staccare la spina per correre a trascorrere delle belle giornate insieme al proprio partner al mare, tra un cocktail , un buona musica e un tramonto mozzafiato. Tutto molto dolce e romantico, anche se, con l’arrivo dell’estate le multe sembrano non finire mai; in questo articolo, infatti, parleremo di una normativa che non conosci e che ti potrebbe creare un danno ingente in termini economici: andiamo ad approfondire il tutto e a fornirvi tutti i dettagli.

Con l’arrivo della primavera, la mente dei nostri lettori è proiettata, così come abbiamo già accennato, all’arrivo dell’estate, quindi mare, sole, spiagge da sogno e soprattutto ferie e relax. Il problema dell’arrivo della bella stagione, per moltissimi, è proprio il caldo che se supera una soglia come i 40 gradi potrebbe crearci dei problemi per quanto riguarda la salute.

Non solo: anche dal punto di vista legislativo, il caldo ha delle nuove normative da rispettare e, spesso, se non le si approfondiscono, si possono rischiare multe salatissime fino ai 300 euro.

Andiamo ad approfondire meglio il tutto proprio nel prossimo paragrafo, dove vi spiegheremo cosa potrebbe farvi rischiare il caldo se il vostro abbigliamento è troppo leggero.

Multa fino ai 300 euro solo se commetti questo errore: ecco di che si tratta

Non vi sembrerà reale, ma in Italia esistono normative davvero severe di cui non sai l’esistenza ma che potrebbero svuotarti il portafoglio in pochissimi istanti. Una di queste, per l’appunto, è legata al fattore caldo unito al fattore abbigliamento troppo leggero.

Nonostante il caldo e l’afa, un episodio ha attirato la nostra attenzione e ne vale la pena raccontarvelo affinché possiate non rischiare come lui una multa salata. Quest’ultimo girovagava per una città italiana a torso nudo venendo fermato da un agente che ha pensato bene di multarlo con una sanzione di 309 euro.

Quando si rischia davvero la multa: ecco la verità

Questo episodio sopra citato e raccontato non è il primo in assoluto; altri sono avvenuti in città italiane famosissime come Venezia, Firenze e Roma ma con sanzioni un po’ meno esagerate.

Ma quando si rischia davvero la multa? Al momento la legge non si espressa in maniera precisa circa questa questione ma è bene dirvi che bisognerebbe evitare un comportamento esagerato in diversi luoghi pubblici. Ad esempio non è possibile spogliarsi nel centro storico, davanti a un luogo di culto o in una zona affollata. Se lo si fa in spiaggia questo non è un reato.