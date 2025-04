“Vi diamo energia gratis”, il Governo ha deciso di dire no alle bollette: iniziate a festeggiare

Basta bollette, stanno affliggendo troppe famiglie italiane già sull’orlo del precipizio economico: è il Governo ad annunciarlo.

Assieme a quelle del gas, le bollette della luce sono tra le spese più temute per le famiglie italiane.

Pensare di vivere con elettricità limitata o nulla, ormai è inimmaginabile.

L’elettricità non è più un lusso da decenni, eppure le bollette relative possono portare i cittadini alla disperazione.

Il Governo non fa che emettere bonus riservati a chi si trova in difficoltà, ma non basta. Finalmente giunge uno stop al pagamento dell'elettricità.

Come spesso accade, è il Nord Europa il territorio portatore di innovazione, specie quando si parla di welfare. Il Governo olandese ha dato il via a un esperimento messo in campo da due utility, la Eneco e la Delta Energie, che hanno dato alla luce una idea davvero incredibile che potrebbe rivoluzionare, nel tempo, il metodo di fruizione dell’energia in tutto il Continente. Siamo in Olanda, a Zeeland, dove esiste una buona percentuale di produzione da fotovoltaico.

Sappiamo quanto le energie rinnovabili siano importanti per il futuro, e quando inizieranno a essere utilizzate ovunque potremo finalmente iniziare a immaginare un mondo migliore che non sia una utopia. Come riportato dal sito qualenergia.it, l’iniziativa è denominata “HappyPower” e prevede diversi momenti di test nei quali i clienti possono consumare energia in modo gratuito, corrispondendo solamente gli oneri fiscali dovuti, ma non il costo dell’energia prodotta dal fotovoltaico. Ecco come è possibile e perché è probabile che abbia successo – e diventi un vantaggio anche per noi in Italia.

I comuni della provincia olandese che sono coinvolti sono Schouwen-Duiveland, Tholen e Veere e gli abitanti possono partecipare grazie a un pratico click attraverso una applicazione dedicata. L’assenza di un pagamento per l’elettricità è possibile grazie all’accumulo di energia a opera dei pannelli solari.

In alcune fasce orarie della giornata, infatti, la produzione da fotovoltaico è alta e la domanda è bassa. Questo ha permesso di sviluppare l’esperimento delle due utility e di offrire energia gratis agli utenti in determinati momenti della giornata. Esiste un tetto massimo per il consumo gratuito che è posto per questo esperimento a 15 kWh all’ora. L’iniziativa sarà attiva dal primo maggio al 31 luglio di quest’anno: è bene restare a guardare, si tratta di una iniziativa che potrebbe essere esportata anche in Italia.