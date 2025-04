WhatsApp: l’ultimo aggiornamento non prevede solo Meta AI | Ecco le novità sulle chiamate

L’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo cambia ancora: ecco tutte le ultime news su WhatsApp.

Oggigiorno, lo smartphone occupa un posto importante nelle nostre vite. Ovunque siamo, in qualsiasi momento, siamo sempre connessi.

Tra le applicazioni più utilizzate, ovviamente, ci sono i social. Questi ci consentono di restare in contatto con la nostra rete di amici, di conoscere ciò che ci accade attorno.

WhatsApp, però, ha il primato. L’applicazione di messaggistica istantanea è utilizzata davvero da tutti. Sono milioni gli utenti di questa app e, sicuramente, chiunque avrà notato il nuovo aggiornamento che ha a che fare con Meta AI.

Attenzione, però, perché ci sono delle novità anche per ciò che riguarda le chiamate. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Come sta cambiando l’app

Nel corso degli ultimi mesi, ci sono stati parecchi cambiamenti nel mondo WhatsApp. Ognuno di questi ha, poi, portato l’applicazione a offrire maggiori servizi ai suoi utenti. Oltre all’arrivo di Meta AI, con cui ottenere informazioni senza dover abbandonare l’applicazione, con cui poter avere riassunto o una traduzione dei messaggi stessi, ora WhatsApp ci permette di fare molto di più. Nelle chat di gruppo, infatti, sarà possibile vedere il numero degli utenti attivi in quel momento. Inoltre, potrai attivare la funzione “notifiche in evidenza“, proprio per ricevere avvisi solo per interazioni specifiche.

Ma, le novità non finiscono qui. Infatti, sarà possibile anche creare un evento non solo nei gruppi, ma anche nelle conversazioni individuali, con l’opzione di indicare “forse” come risposta e di aggiungere degli ospiti. Chi possiede un iPhone, poi, potrà anche scansionare e inviare un documento, direttamente dall’applicazione di messaggistica. Insomma, le comodità, con WhatsApp, sono sempre di più e, aggiornamento dopo aggiornamento, non smette di stupirci. Anche per le chiamate, però, ci sono delle innovazioni che ti sorprenderanno.

Gli aggiornamenti WhatsApp per le chiamate

WhatsApp non è utile solo per inviare messaggi e media, ma anche per effettuare chiamate e videochiamate. Sarai felice di scoprire che, grazie al nuovo aggiornamento, sarà possibile aggiungere un utente in più, quando la chiamata è già in corso. Ti basterà toccare l’icona della chiamata in alto e selezionare la voce “Aggiungi alla chiamata”. Seleziona il contatto che vuoi che si unisca a voi e il gioco è fatto.

WhatsApp ha pensato anche alle videochiamate, migliorandone la qualità e rendendole più fluide. Coloro che possiedono un iPhone, poi, avranno anche la possibilità di ingrandire lo schermo, così da vedere meglio il proprio interlocutore e avere una visione più chiara dello schermo.