Telefonata urgente per Alfonso Signorini: salta la puntata in prima serata | La decisione dell’ultimo minuto

Terribili novità in vista per Alfonso Signorini: a quanto pare, il conduttore dovrà dire addio al suo reality.

Il nuovo anno è iniziato da poco ma, in casa Mediaset ci sono già delle novità eclatanti. I telespettatori avranno intuito che Pier Silvio Berlusconi sta puntando molto sulle soap turche, che hanno rubato il cuore del pubblico a casa, ma l’uomo è pronto a puntare tutto anche su dei programmi che hanno fatto la storia della rete.

Sono nel palinsesto, infatti, Zelig, Io Canto Senior e molto altro ancora. Ovviamente, nel 2025, ritroveremo anche tutte le trasmissioni di Maria De Filippi, acclamatissime dai telespettatori Mediaset. Chi, invece, pare che se la vedrà brutta è proprio Alfonso Signorini.

Il conduttore, che da anni tiene le redini del reality dei reality, ovvero il Grande Fratello, ora si ritroverà a dover mandare giù un bel rospo. A quanto pare, l’uomo deve aver ricevuto una telefonata urgente, che lo avrebbe messo in guardia sulla programmazione. La prima serata rischia di saltare, scopriamone di più insieme.

Stop del GF

Come sappiamo, Pier Silvio Berlusconi ha il pieno potere di decisione su tutto ciò che passa da Mediaset. Già negli anni precedenti, dopo la scomparsa di suo padre, ha dimostrato di non aver paura dei cambiamenti e ha stravolto completamente le carte in tavola, apportando tantissime modifiche. Dunque, ora, Alfonso Signorini sarà ben cosciente del fatto che il suo reality potrebbe essere appeso a una corda di violino. La decisione è arrivata proprio all’ultimo minuto e ha sconvolto tutti, il conduttore in primis.

Il Grande Fratello, infatti, sarebbe dovuto tornare in onda dopo le feste, nelle serate di martedì e giovedì. Tuttavia, nelle ultime ore si è diffusa la notizia di cambi di programma e modifiche inaspettate. Alfonso Signorini, dunque, sarebbe stato vittima delle decisioni dei vertici Mediaset. La notizia sarebbe trapelata dal portale TvBlog, che avrebbe rivelato che il GF non andrà in onda martedì 7 gennaio, come annunciato precedentemente. Cerchiamo di capire che fine farà il reality.

Il destino del reality

Alfonso Signorini dovrà sottostare alle nuove programmazioni. Il Grande Fratello, infatti, pare che tornerà in onda mercoledì 8 gennaio. Salta, dunque, per la prima settimana dell’anno, il doppio appuntamento. A questo punto, i fan si chiedono se il loro reality preferito tornerà, prima o poi, in onda due giorni alla settimana, come accadeva in passato.

TvBlog ci suggerisce che il doppio appuntamento, almeno per ora, sarebbe previsto a partire da lunedì 13 gennaio. Il Grande Fratello, perciò, andrà in onda, in prima serata, lunedì e giovedì, a meno di nuovi colpi di scena.