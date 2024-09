Alberto Matano, il conduttore cambia veste: “Ora puoi fare il sindaco” | Come l’hanno beccato

Alberto Matano si appresta a condurre per la sesta edizione consecutiva ‘La vita in diretta’, il contenitore del pomeriggio di Rai Uno

Un’estate trascorsa a ricaricare le energie e al tempo stesso a riflettere su nuovi progetti lavorativi da realizzare e portare avanti. Così ha trascorso il mese di agosto Alberto Matano, giornalista e conduttore calabrese diventato ormai un autentico pilastro e punto fermo dei palinsesti della RAI.

Per il sesto anno consecutivo, il quinto in beata solitudine, l’ex cronista parlamentare del TG1 condurrà quello che ormai è il suo giardino di casa, vale a dire “La vita in diretta”. Il programma contenitore del pomeriggio di Rai Uno, proprio grazie alla linea editoriale imposta da Matano, ha preso il volo sia in termini di gradimento che di indici di ascolto.

Matano, dopo l’addio a sorpresa di Amadeus, è insieme a Carlo Conti il conduttore di maggior prestigio sui cui possono contare i vertici di Viale Mazzini. Nonostante qualche indiscrezione relativa a un presunto corteggiamento nei suoi confronti da parte del gruppo Discovery, il conduttore catanzarese è rimasto fedele alla TV di Stato.

A partire da metà settembre, anche se una data ufficiale non c’è ancora, “La vita in diretta” tornerà in onda sugli schermi di Rai Uno per una nuova stagione che si preannuncia quanto mai intensa ed impegnativa.

Alberto Matano, questa è davvero bella: potrebbe cambiare mestiere

Nel frattempo però Alberto Matano si è concesso una piccola ma significativa digressione, interpretando il ruolo di officiante del matrimonio con rito civile di due suoi carissimi amici. Sono infatti convolati a nozze la showgirl Roberta Morise e il suo compagno, lo chef Enrico Bartolini.

Matano, avvolto con la classica fascia tricolore da funzionario comunale, ha letto gli articoli del codice civile necessari a celebrare il rito e con tanto di applausi dei presenti ha fatto pronunciare ai due emozionatissimi sposi il fatidico ‘sì’.

Alberto Matano, lo vogliono tutti sindaco: i social esplodono

Ad attirare maggiormente l’attenzione in realtà è stato proprio Matano che con la fascia tricolore addosso ha alimentato richieste davvero particolari, come quella di una follower del suo profilo Instagram. “Alberto il tricolore ti dona, ora puoi fare il sindaco“.

Un commento scherzoso ma che è stato raccolto da centinaia di altri utenti scatenando un vero e proprio dibattito. In fondo perché un giornalista colto e preparato come Alberto Matano non può candidarsi per la poltrona di primo cittadino? La discussione è aperta.