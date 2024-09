Adriano Celentano, la figlia lancia le tristi parole: ormai sono mesi che è così

Questa volta è la figlia Rosalinda a parlare: i dettagli più scioccanti su Adriano Celentano vengono a galla, lasciando a bocca aperta.

Solitamente, siamo abituati a sentire parlare di Rosita Celentano, la figlia maggiore di Adriano, uno dei cantautori più amati nel panorama musicale italiano. Difatti, anche in diversi programmi televisivi, come Verissimo, è Rosita a fare capolino e a parlare della sua vita, spesso anche insieme a sua cugina Alessandra Celentano, celebre ex ballerina e docente della scuola di Amici.

Certo è che questo, da portare, è un cognome impegnativo, pesante, che non ti esonera dai gossip e dai rumors, tipici del mondo dello spettacolo. Ovviamente, anche la sorella minore di Rosita, cioè Rosalinda, non poteva rimanere fuori da questo contesto. Forse, non lo sai, ma anche lei ha un ruolo fondamentale nel mondo dell’arte e della musica.

La donna, infatti, è attrice e cantante, e ha seguito le orme di suo padre Adriano, nonché quelle di sua madre Claudia Mori. Di recente, Rosalinda è stata protagonista di un’intervista che ha fatto molto parlare i lettori, in quanto ha parlato anche di suo padre e del rapporto che ha con lui. Purtroppo, è stata proprio lei a dare il triste annuncio su qualcosa che, oramai, andava avanti da mesi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La confessione di Rosalinda

Per Rosalinda non deve essere stato affatto facile crescere all’ombra di due giganti come Adriano Celentano e Claudia Mori ma, nonostante questo, anche lei è riuscita a ricavarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo, lottando per i suoi ideali e vivendo per le sue passioni. La donna sembrava essere nata per fare musica, ma è stata la recitazione la sua vera strada.

Negli anni, ha preso parte a tantissimi film e a molte serie TV, portando la sua arte anche in teatro. Nata nel 1968, qualche anno dopo Rosita e Giacomo, Rosalinda è la più piccola di casa Celentano, ma non è certo la più debole. La donna ha dimostrato di avere la forza di andare avanti, nonostante la situazione in famiglia non sia tra le più rosee. Infatti, stando alle sue dichiarazioni a MowMag, Rosalinda non sente suo padre dal 6 gennaio, giorno del compleanno di Adriano. In quell’occasione, si sono sentiti e lei gli ha fatto gli auguri, ma da allora sono trascorsi otto mesi, durante i quali non c’è stato alcun altro tipo di rapporto.

Un legame altalenante

Per Rosalinda, suo padre rimarrà sempre un visionario, un artista a tuttotondo che ha saputo anticipare i tempi e vedere oltre la staccionata. Sul loro legame padre-figlia, però, la donna pare non volersi soffermare molto.

A quanto pare, tra i due non c’è un rapporto sereno e stretto, ma i motivi di tale allontanamento non sono noti. Probabilmente, né Adriano né Rosalinda si sbilanceranno al riguardo, dal momento in cui si dice che i piatti sporchi si lavano in famiglia.