Giulia Stabile, completamente dimenticata: ora il cuore di Sangiovanni è solo suo | Chi è la bellissima

Il ritorno del cantante Sangiovanni sui social network si unisce a un’altra notizia, Giulia Stabile definitivamente rimpiazzata.

C’è stato un significativo stop da parte della stella del canto Sangiovanni, il giovane uscito già famosissimo da amici proprio come la sua ex fidanzata Giulia Stabile. Lo stop rispetto alla vita sui social network non era stato inaspettato, visto che il cantante lo aveva annunciato ai fan scrivendo: “Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo”.

Dopo Amici e Sanremo, dall’esterno sembrava che la vita della giovane promessa dello spettacolo non potesse andare meglio di così: l’annuncio di Sangiovanni, però, dimostra come i social network e il mondo esteriore di una persona non rappresentino affatto ciò che questa sta vivendo dall’interno.

La sua storia con la ballerina Giulia Stabile, anche lei famosa grazie al suo talento indiscusso e alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, era stata molto chiacchierata, così come la rottura poi intervenuta tra i due.

I fan delle due star italiane non avevano mai spesso di sperare che tornassero a stare assieme, questo fino a quando non sono giunte alle loro orecchie le novità di questi giorni riguardanti proprio Sangiovanni.

Sangiovanni e l’indiscrezione sulla sua vita privata attuale, Giulia Stabile messa da parte

Una indiscrezione riguardante una presunta nuova frequentazione del cantante sta facendo scemare qualunque speranza di un ritorno di fiamma tra lui e la ballerina.

La notizia sarebbe stata diffusa online dall’esperta di gossip Deianira Marzano: non si tratterebbe di un semplice sussurro ma persino di una foto che ritrarrebbe il cantante vicentino in compagnia di una ragazza che con lui ha fatto un’uscita in bici con degli amici.

L’identità della presunta nuova fiamma

Secondo Deianira Marzano, la ragazza presente alla gita in bici assieme a Sangiovanni sarebbe la sua nuova frequentazione, Solemary, una giovane bruna. Questo rapporto, comunque, non è stato confermato da nessuna delle due parti, e non resta che attendere ulteriori indizi oppure persino una ufficializzazione da parte di Sangiovanni o Solemary stessa.

Al di là di questo, i fan sono ben felici di rivedere Sangiovanni dopo tanto tempo di lontananza dai social network: sperano presto di poter andare a un suo concerto o di poter ascoltare un altro dei suoi singoli travolgenti.